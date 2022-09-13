Инвесторы ожидали, что потребительские цены за месяц снизятся на 0,1%, а годовая инфляция упадёт до 8,1% с 8,5% в июле. Рынки рассчитывали на то, что пик по инфляции был пройден в июне, ФРС будет замедлять ужесточение ДКП и экономика США всё-таки сможет совершить мягкую посадку и не свалиться в рецессию.

Однако потребительские цены в США за месяц выросли на 0,1%, а годовая инфляция снизилась до 8,3%. При этом предпочитаемый ФРС базовый индекс без учета волатильных компонент — Core CPI — в августе ускорился до 0,6% м/м после 0,3% в июле, а годовой показатель вырос до 6,3% против 5,9% в июле и ожидаемых 6,1%.

Цены на бензин в августе продолжили снижение (США активно продают свой нефтяной резерв примерно по 1 млн б/с, чтобы сбить цены перед выборами в ноябре). При этом активно дорожают продовольствие, расходы на жильё, транспорт и медицину. Инфляция расползается по экономике и ФРС будет труднее взять её под контроль.

В результате рынки не сомневаются в повышении ставки ФРС на ближайшем заседании 21 сентября на 75 б.п., до 3,25%, и даже стали закладывать 20%-ю вероятность подъема ставки сразу на 100 б.п.

Кроме этого, рынок повысил ожидания по терминальной ставке ФРС в этом цикле ещё на 25 б.п., до 4,5%. Ожидается, что пик будет достигнут весной 2023 года.

Также данные по инфляции повышают вероятность того, что Федрезерв будет стараться придерживаться плана по изъятию долларовой ликвидности в рамках программы количественного ужесточения в объеме $95 млрд в месяц. Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности негативны для большинства классов активов.

Более жёсткая политика ФРС повышает вероятность более тяжелой рецессии в американской и глобальной экономиках. Это негативно, в том числе, для всех сырьевых цен, включая нефть и газ.

После выхода данных по инфляции инвесторы активно сокращают позиции в рисковых активах и уходят в защитный доллар, который вероятно в ближайшие дни обновит новый 20-летний максимум.