Российский рынок в среду испытал серьезное давление продавцов, в моменте теряя почти 2%. Однако приток покупателей пока остается сильным, так что локальные просадки многими используются для увеличения длинных позиций.

К концу среды значительная часть потерь была выкуплена. Отчасти смене негативных настроений поспособствовало улучшение конъюнктуры на рынке нефти: фьючерсы Brent постепенно возвращаются к $95. В итоге в плюсе вчера закрылись многие ключевые фишки: Сбербанк, ВТБ, Газпром Роснефть, Татнефть.

Выкуп сильной просадки в течение сессии — позитивный технический сигнал, отражающий устойчивость российского рынка. Удержание длинных позиций в этой ситуации сохраняет актуальность. В ближайшей перспективе лучше рынка могут продолжить выглядеть финансовый сектор, девелоперы. С прицелом на октябрь-ноябрь среди фаворитов также могут оказаться ключевые нефтяные фишки.

По индексу МосБиржи сегодняшнее положение дел можно описать в качестве обыкновенного боковика. И хотя среднесрочный тренд остается растущим, а дальнейший подъем — это базовый сценарий до конца года, локально котировки ушли в коридор боковой консолидации. Сверху этого диапазона мы следим за областью 2480-2500 п. Она выступает ключевым уровнем сопротивления, отделяющим рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу ближайшей зоной поддержки выступает район 2370-2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.

Еще чуть-чуть дефляции. Росстат снова отчитался о падении индекса потребительских цен за неделю. Скорость снижения замедлилась до всего —0,03% против —0,13% неделей ранее. В годовом выражении инфляция составляет 14,05%. Дефляция наблюдается уже 10 недель подряд — такого в современной истории России еще не было.

Дефляционный тренд позитивен с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На заседании 16 сентября ждем снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 7,50%. Это положительный момент для рынка облигаций и акций, но отчасти он уже учтен в ценах.

В то же время отметим, что на значительное снижение ключевой ставки рассчитывать сложно (более 50 б.п.). Баланс рисков на среднесрочной перспективе смещен в сторону проинфляционных. Темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся. Это связано с исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля, оживлением потребительского спроса, ускорением роста денежной массы, усилением бюджетного импульса. Кроме того, накануне ЦБ РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян. В этой ситуации вскоре вновь могут начать выглядеть лучше рынка инфляционные линкеры, то есть облигации купон или номинал которых связан с индексом потребительских цен.

Первый аукцион Минфина. Ведомство провело первый аукцион ОФЗ после длительной паузы. Его можно назвать в целом успешным. Предложенный объем в 10 млрд руб. облигаций серии 26239 с погашением 23 июля 2031 г. и фиксированной купонной ставкой был полностью размещен. Спрос превышал предложение в 2,5 раза, размещение прошло с незначительной премией (5-6 б.п.) ко вторичному рынку по доходности. Следующие аукционы планируются 21 и 28 сентября в сумме на 30 млрд руб. После тестирования рынка Минфин РФ в следующие месяцы может существенно увеличить объем предложения ОФЗ.