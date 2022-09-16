МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август) 5,7% 5,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август) 3,8% 4,2% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (август) 3,5% 3,6% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,4% 5,3% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август) -3,1% -5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) 0,4% -1,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,4% -1,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август) -3,2% -5,4% (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,8% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 4,3% 4,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,1% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 9,1% 9,1%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов 275,3 тыс 264 тыс
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июль) -17,54 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июль) 0,1% -0,6%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 58 59,7
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 58,2 60
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 591  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 759  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -50,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 214,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 103,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 22 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -238,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -56,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -58,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -36,3 тыс  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль) 121,8 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке (сентябрь) 8% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
  RUB Россети — ВОСА (реестр закрыт 19.08.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к ФСК ЕЭС)    