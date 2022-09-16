События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 сентября
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август)
|5,7%
|5,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август)
|3,8%
|4,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (август)
|3,5%
|3,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,4%
|5,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август)
|-3,1%
|-5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|0,4%
|-1,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,4%
|-1,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|-3,2%
|-5,4% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,8%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|4,3%
|4,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,1%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|9,1%
|9,1%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов
|275,3 тыс
|264 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июль)
|-17,54 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июль)
|0,1%
|-0,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|58
|59,7
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|58,2
|60
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|591
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|759
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-50,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|214,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|103,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|22 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-238,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-56,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-58,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-36,3 тыс
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль)
|121,8 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке (сентябрь)
|8%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|RUB
|Россети — ВОСА (реестр закрыт 19.08.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к ФСК ЕЭС)
https://1prime.ru/experts/20220916/838133733.html