Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых.

Основными аргументами в пользу смягчения монетарной политики выступили замедление инфляции, сдержанный потребительский спрос и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций.

Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов — вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

Инфляция продолжает быстро замедляться. К 12 сентября Росстат зафиксировал уже 17-ю неделю дефляции из последних 18-ти, теперь на 0,03%, годовая инфляция упала до 14,1%. На этом фоне ЦБ понизил прогноз по инфляции на конец этого года до 11-13% вместо 12-15% ранее.

Банк России ужесточил сигнал о будущих действиях и сделал его нейтральным — "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели" вместо "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии".

ЦБ видит преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Среди них мы отметим ожидаемое скорое завершение сезонной дефляции овощей и фруктов, возросшие инфляционные ожидания населения, восстановление кредитования, наращивание бюджетных расходов в конце года, возможный дефицит импортных товаров и комплектующих, а также возможное ослабление рубля.

Тем не менее, мы полагаем, что годовая инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы и к концу года может оказаться ближе к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ 11-13%. Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 28 октября может снизить ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 7,25%.

В базовом сценарии ожидаем, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 7% по мере замедления инфляции.

В рисковом сценарии, в случае нового витка инфляции осенью Банк России может приостановить цикл смягчения монетарной политики, а ключевая ставка может остаться на уровне 7,5% до конца года.

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА РУБЛЬ

Мы не ожидаем немедленной реакции валютного рынка на снижение ключевой ставки. После введения контроля за потоками капитала в России и санкционных ограничений на Западе влияние ключевой ставки на курс рубля существенно снизилось, оно стало более длинным и опосредованным.

Снижение ключевой ставки оказывает умеренно негативное влияние на рубль на среднесрочном горизонте.

Снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых депозитов и повышает относительную привлекательность других инструментов инвестирования, включая валютный рынок.

Кроме этого, вслед за снижением ключевой ставки уменьшаются ставки по кредитам, что повышает спрос на импорт, а, следовательно, на валюту. Однако восстановление импорта ограничено санкциями, а привлекательность сбережений в валюте снижается благодаря политике девалютизации, которую проводит Банк России.

Полагаем, что в ближайшую неделю рубль может закрепиться ниже отметки 60 в паре с долларом и евро. В пользу укрепления рубля может выступить сентябрьский налоговый период, который стартовал в этот четверг и пик выплат которого придётся на 26 сентября. Экспортёры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом.

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Решение ЦБ и в целом текущий цикл снижения ключевой ставки является позитивным фактором для российского долгового рынка и инвесторов в облигации. С марта доходности ОФЗ непрерывно снижаются, а цены растут. Кривая ОФЗ торгуется в диапазоне 7,3-9,0%.

В целом рынок ОФЗ уже заложил в цены снижение ключевой ставки до 7,25%. В благоприятном сценарии ЦБ может снизить ставку к концу года до 7,0%. В этом сценарии доходности ОФЗ сохраняют потенциал для дальнейшего снижения. В базовом сценарии ожидаем продолжения цикла снижения ключевой ставки в 2023 году, что позитивно для долгового рынка.

Замедлить или приостановить цикл снижения ключевой ставки может новая волна инфляции в случае исчерпания запасов импортных товаров и комплектующих, а также из-за возможного ослабления рубля.

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Снижение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рынку акций. С точки зрения инвесторов, фондовый рынок становится более привлекательным по мере снижения ставок по депозитам и доходностей на долговом рынке. Кроме этого, снижение ставок в экономике уменьшает издержки компаний, поддерживает спрос потребителей, что повышает прибыльность компаний и цену акций.