Российская валюта в течение рабочей недели демонстрировала преимущественно укрепление к доллару и евро, однако к пятнице несколько ослабела, и доллар закрылся все же выше 60 рублей. Таким образом, многонедельный тренд на стабилизацию курса пока сохраняется.

В итоге недельный диапазон колебаний доллара составил 59,45-61,42 рубля, евро — 59,38-61,97 рубля.

Факторами боковой курсовой динамики рубля с тенденцией к укреплению оставалось «статус-кво» в вопросе валютных интервенций и приближение налогового периода сентября с традиционной конвертацией в рубли экспортной выручки.

Внешний фон при этом оказался достаточно негативным. Рынок нефти на неделе не смог развить отскок выше 95 долларов за баррель сорта Brent и опять свалился в район «круглых» 90 долларов, хотя и пытается удержаться выше него. Игроки рынка оценивают риски рецессии мировой экономики, что негативно для перспектив нефтяного спроса. Мировые центробанки склонны повышать ключевые ставки для борьбы с текущей высокой инфляцией, что вызывает у рынков опасения по поводу экономических перспектив.

На следующую неделю запланированы заседания ФРС США и Банка Англии, эксперты ожидают, что оба регулятора вновь повысят ставки. Текущие ожидания того, что американский Федрезерв повысит ставку в пятый раз подряд, не снижая темпов увеличения, также поддерживают курс доллара к мировым валютам, что негативно для котировок сырьевых товаров.

В целом, курс доллара за неделю снизился на 32 копейки до 60,28 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 59,81 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю не изменилась и составила 5,55 тысячи.

РУБЛЬ ЛОВИЛ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Рубль начал рабочую неделю ростом против доллара и в меньшей мере к евро на фоне продолжающегося укрепления европейской валюты на форексе выше паритета с валютой США и общего усиления аппетита к риску на глобальных рынках.

Рынки отыгрывали ожидания публикации данных по годовой инфляции в США за август. Согласно прогнозу аналитиков, рост потребительских цен второй месяц подряд замедлился — до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Замедление инфляции в США могло бы сдержать американскую ФРС от дальнейшего агрессивного повышения учетной ставки.

Однако индекс потребительских цен в США по итогам августа вырос на 8,3% в годовом выражении, что разочаровало рынок. Таким образом, вероятность дальнейшего роста ставок в США опять возросла, что надавило на аппетит к риску и товарные рынки.

Среди внутренних новостей, обусловивших поддержку курсу рубля, стали сообщения о возобновлении Минфином размещения ОФЗ в среду после перерыва с середины февраля. Это создает дополнительный спрос на рубли для покупки госбумаг.

В итоге ведомство в полном объеме разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 24,846 миллиарда. То есть возврат и прощупывание рынка небольшим объемом прошли вполне успешно.

Приближение налогового периода сентября также поддерживало рост курса рубля, перечисления в бюджет, как ожидается, превысит 2,5 триллиона рублей за месяц. Многие экспортёры ожидали роста давления на рубль в сентябре и не продавали валюту, но этого не случилось, что и добавило локального предложения валюты в указанный период.

ПРОГНОЗ

Завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации с небольшой тенденцией к ослаблению, особенно против доллара, что соответствовало курсовой динамике форекса.

Продажи валюты в течение недели поддерживали курс рубля и закрепили курсы ниже психологически значимых 60 рублей к доллару и евро. Это привлекло игроков к покупкам иностранной валюты перед выходными, когда часто происходит хеджирование позиций.

При этом курс рубля слабо отреагировал на пятничное решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки. Регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Он убрал из обычного заявления содержавшийся там ранее сигнал по поводу своих дальнейших действий. Прогноз инфляции в следующем году при этом сохранен на уровне 5-7%, а в 2024 году она вернется к целевому уровню в 4%, оценивает Банк России.

Однако главное, на что обратили внимание игроки — это заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор близок к завершению цикла снижения ключевой ставки и допускает, что следующим его шагом может даже стать ее повышение.

Таким образом, рублевые «быки» получают от ЦБ среднесрочный сигнал для своей игры, а приближающийся пик налогового периода (после 20 чисел месяца) может в краткосрочном плане помочь курсу все же закрепиться ниже 60 рублей за доллар.