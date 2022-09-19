События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 сентября
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,4%
|2,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|5,3%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (август)
|1,685 млн
|1,61 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август)
|-0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (август)
|-9,6%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (август)
|1,446 млн
|1,445 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|6,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,1%
|-0,1%
|18:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,4%
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6,035 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/experts/20220919/838169275.html