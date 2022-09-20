Российский рынок акций начал неделю с продолжения нейтральной динамики последних дней. Индекс МосБиржи консолидируется около 2430-2450 п., не показывая выраженной тенденции. Обороты торгов в понедельник опустились ниже 30 млрд руб., что отражает некоторый спад активности участников из-за сформированного боковика.

Существенно лучше рынка выглядел лишь сектор информационных технологий (+1,1%) на фоне роста VK, HeadHunter, Яндекса и Ozon. В ближайшее время он может продолжить торговаться чуть лучше индекса МосБиржи.

Распродажа в ОФЗ. После выходных многие инвесторы переосмыслили пятничные сигналы ЦБ РФ о завершении цикла смягчения ДКП, что привело к существенному снижению цены гособлигаций.

Традиционно сильнее всех падали наиболее длинные ОФЗ с постоянным купоном. Индекс гособлигаций (RGBI) просел на 1,2% — это максимальная дневная просадка за последние пять месяцев. Держатели длинных бумаг не видят пространства для позитивной переоценки в среднесрочной перспективе. Наоборот, на горизонте ближайших месяцев будут преобладать проинфляционные риски.

Тем не менее спад в ОФЗ, вероятно, будет все-таки непродолжительным, ограничится 2-3 сессиями. Ведь общая ситуация на долговом рынке пока нейтральная. Если инфляционное давление до следующего заседания 28 октября останется подавленным, а сильных бюджетных стимулов не будет, то даже допустимо снижение ключевой ставки еще на 25 б.п. до 7,25%

Какие облигации защищают? Пока бонды со сроками погашения от года активно снижаются, есть долговые бумаги, не реагирующие на изменение политики Центробанка. Это выпуски с переменными купонами, привязанными к рыночной ставке RUONIA (ОФЗ-ПК). Для них процентные риски сглажены и практически не зависят от срока погашения. Например, среди ОФЗ это выпуски серий с номерами от 29006 до 29019.

Значение RUONIA, от которого зависят купоны, обычно колеблется около уровня ключевой ставки ЦБ с небольшой премией или дисконтом. То есть, если вдруг завтра Банк России вдруг повысит ключевую, то и размер будущего купона по этим ОФЗ также увеличится.

Относительно устойчивы в текущей ситуации и инфляционные линкеры — облигации, номинал которых меняется в зависимости от индекса потребительских цен. Среди бондов Минфина есть 4 таких выпуска: серии от 52001 до 52004. Их называют ОФЗ-ИН.

Наличие ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН в портфелях сглаживает риски изменения рыночных процентных ставок. При этом есть и корпоративные облигации, купоны которых также привязаны к различным ставкам. И итоговая доходность по ним выше, чем по ОФЗ с переменным купоном.

Картина по индексу МосБиржи пока не меняется. Сейчас многие участники просто в режиме ожидания. Необходимо дождаться пробоя границ бокового коридора, что укажет на дальнейшее направление и цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480-2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки выступает район 2370-2380 п. Если он будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.

На рынке акций США тем временем прошел небольшой отскок в преддверии завтрашнего заседания ФРС. Очень часто бывает, что если к заседанию рынок подходит в состоянии технической перепроданности, то перед решением ЦБ следует отскок. Многие участники фиксируют спекулятивные короткие позиции, помня популярную правило «Don't fight the Fed». Индекс S&P 500 в понедельник прибавил 0,7%. Тем не менее среднесрочные риски снижения все еще имеют место.