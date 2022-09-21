Мы ожидаем, что ФРС в эту среду повысит ставку ещё на 75 б.п., до 3,25% и сохранит жёсткий сигнал о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП для сдерживания инфляции. Инфляция в США по-прежнему находится вблизи 40-летнего максимума и более, чем в 4 раза превышает целевой уровень ФРС в 2%.

Потребительские цены в США в августе неожиданно выросли на 0,1% вопреки прогнозу снижения на 0,1%, а годовая инфляция снизилась до 8,3% вместо ожидаемых 8,1%. При этом предпочитаемый ФРС базовый индекс без учета волатильных компонент — Core CPI — в августе ускорился до 0,6% м/м после 0,3% в июле, а годовой показатель вырос до 6,3% против 5,9% в июле и ожидаемых 6,1%.

Цены на бензин в августе продолжили снижение (США активно продают свой нефтяной резерв примерно по 1 млн б/с, чтобы сбить цены перед выборами в ноябре). При этом активно дорожают продовольствие, расходы на жильё, транспорт и медицину. Инфляция расползается по экономике и ФРС будет труднее взять её под контроль.

Как отреагирует рынка акций США? Краткосрочно реакция будет зависеть от тональности пресс-релиза и заявлений главы ФРС на пресс-конференции. Среднесрочно мы ожидаем продолжения нисходящий динамики фондового рынка пока ФРС не начнёт снижать ставку.

Каковы, в таком случае, перспективы? Как долго Федрезерв будет поднимать ставку? По нашим прогнозам, ФРС ещё как минимум полгода будет повышать ключевую долларовую ставку и доведёт её до 4,75% в первом квартале 2023 года.

Полагаем, что несколько месяцев американский ЦБ будет держать ставку на этом уровне пока не убедится, что инфляция устойчиво снижается к целевым 2%. Возвращения инфляции к 2% мы ожидаем не ранее 2024 года, если не будет новых шоков на стороне предложения (например, взлёт нефти из-за геополитики).

Не исключаем, что уже во второй половине 2023 года ФРС может перейти к умеренному снижению ключевой ставки и возвращению программы количественного смягчения (вместо количественного ужесточения) для смягчения последствий рецессии.

Мы ожидаем, что в 2023 году американская экономика столкнётся с экономическим спадом, в том числе из-за ужесточения ДКП ФРС. Падение спроса в экономике поможет замедлить инфляцию.

Исторически рынок акций США достигает дна после того, как ФРС снижает ставку. Таким образом, западные акции могут падать ещё около года.

Раньше Федрезерв нередко разворачивался в сторону смягчения монетарной политики, когда происходил сбой в финансовой системе (например, в сентябре 2019 года сломался рынок РЕПО и ФРС вернула квази-QE). Однако в этот раз, на наш взгляд, высокая инфляция может не позволить ФРС быстро развернуться в сторону полноценного смягчения ДКП.

Если же ФРС развернется в сторону смягчения монетарной политики (испугавшись рецессии или из-за нарушения работы финансовой системы) раньше, чем победит инфляцию, то тогда Федрезерв рискует повторить стагфляцию 1970-х годов, когда потребовалось более 10 лет и подъем ставки ФРС до 20%, чтобы победить укоренившуюся инфляцию в США.