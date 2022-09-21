Рубль не долго смущало осложнение геополитического фона
Рубль до старта основной сессии активно дешевел на усилении геополитических рисков. Доллар впервые с начала июля приближался к 62,8 руб., евро установил новый месячный максимум чуть выше 62,2 руб.
Однако после открытия основных торгов рубль быстро восстановился, выйдя в небольшой плюс к бивалютной корзине. Таким образом, предложение иностранной валюты со стороны экспортеров остается достаточным, чтобы погасить даже резкий всплеск спроса, спровоцированный негативным новостным фоном. К тому же приближается налоговый период, традиционно активизирующий продажи валюты экспортерами.
Дополнительную поддержку рублю оказывает восходящий импульс нефтяных цен, вызванный увеличением геополитической неопределенности. Правда, котировки нефти всего лишь развивают отскок от новых недельных минимумов, установленных в понедельник.
Российский долговой рынок продолжил ускорять нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI на старте торгов испытал сильное падение, обновив четырехмесячный минимум, после чего перешел к планомерному восстановлению, отыграв около трети больших потерь.
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