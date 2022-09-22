Российский рынок в среду остался под давлением. Второй день подряд нет ни одной акции индекса МосБиржи, которая бы закрывалась в плюсе. Торги проходили на повышенных оборотах. В акциях наторговали на 82 млрд руб., что почти в три раза больше средних значений последних месяцев.

Сегодня рынок акций отражает в своих оценках геополитические риски. Фактор неопределенности по поводу сценариев дальнейшего развития событий традиционно закладывается инвесторами в цены в виде временного дисконта. В СМИ уже появились сообщения о возможных новых санкциях. Так, Reuters пишет, со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, что страны ЕС готовятся принять новые ограничения.

По индексу МосБиржи вчера в моменте на волне маржинколлов мы видели прокол летних минимумов, после чего начался уверенный отскок. Теперь зона 2000-2050 п. выступает сильным и в то же время очевидным для всех диапазоном поддержки.

На дневном графике индекса критической перепроданности пока не наблюдается, так как падение произошло очень быстро. Поэтому никаких четких разворотных сигналов еще не успело появиться. Но, например, они могут сформироваться, если через некоторое время произойдет прокол уровня 2000 п. и затем сразу же последует отскок. В таком случае будет четкий паттерн в пользу роста.

Что касается ближайших перспектив, то пока сложно говорить об устойчивой волне роста индекса. Локальный отскок от вчерашних минимумов, конечно, может быть продолжен, но сейчас рано рассуждать о том, что он без откатов быстро перейдет в новый растущий тренд. В следующие дни ожидаем, что амплитуда колебаний будет постепенно снижаться.

Ближайшим сопротивлением теперь выступает область 2210-2230 п. Участники рынка могут временно занять выжидательные позиции. Это приведет к формированию диапазона боковой консолидации индекса МосБиржи около уровней, на которых закроется текущая неделя. Такой сценарий мы уже видели с конца апреля по июнь.

Есть ли причины для роста? Среди ближайших драйверов, способных оказать поддержку всему рынку в целом, станет собрание акционеров Газпрома 30 сентября. При одобрении рекомендации по дивидендам в 51,03 руб. импульс роста может быть не только в акциях самой газовой компании, но и по цепочке во всех остальных голубых фишках.

После уже прошедшей волны распродаж среди отдельных отраслей, способных проявить устойчивость к общему рыночному фону, можно выделить потребительский сектор. Но речь в первую очередь идет о крупнейших представителях продуктового ритейла, таких как Магнит. Относительно стабильно могут выглядеть акции МТС и Ростелекома, а также некоторые генераторы, регулярно платящие дивиденды (Интер РАО, ОГК-2, МосЭнерго).

На рынке облигаций вчера продолжилась масштабная переоценка текущей ситуации. Индекс ОФЗ (RGBI) упал на 2,1%. В моменте он терял более 4%. Уровень доходностей по гособлигациям вернулся в конец мая, а тогда ключевая ставка ЦБ РФ была 11% против 7,5% сейчас. Неудивительно, что в этой ситуации запланированные Минфином два аукциона размещения ОФЗ вчера не состоялись.

Предпосылок к быстрому восстановлению RGBI пока мало. На мой взгляд, все больше инвесторов сейчас захочет переключиться на облигации, у которых купоны или номинал привязаны к рыночным процентным ставкам и инфляции.

Стабильный рубль. На валютном рынке лишь на старте торгов в среду была локальная волна ослабления по рублю, однако затем он быстро вернулся на исходные позиции и даже укрепился к юаню и евро. Рубль проявляет нехарактерную для себя динамику, игнорируя внешний фон. Курс USD/RUB прилип к уровням около 60. Конструктивного объяснения этому нет. Но можно отметить, что стабильность курса — это однозначно позитив по сравнению с той экстремальной волатильностью, которую мы видели ранее. Другой вопрос, что для экспортеров и бюджета было бы выгоднее, чтобы эта стабильность была на чуть более высоких отметках.

Между тем индекс доллара (DXY) вчера поднялся до нового максимума за 20 лет. Так что хотя рубль к доллару и стабилен, но вместе с USD он несколько недель устойчиво растет ко всем другим мировым валютам.

Итоги заседания ФРС. Ключевая ставка ожидаемо повышена на 75 б.п. до 3-3,25%. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Регулятор будет следить за входящей информацией и готов корректировать монетарную политику и подход к ней в соответствии с новыми данными. Цифровой прогноз FOMC по ВВП на 2022-2024 гг. был ухудшен, по инфляции — повышен. Ключевая ставка, как ожидается, может составить 4,4% в 2022 г., 4,6% в 2023 г. и 3,9% в 2024 г.

В ходе пресс-конференции глава ФРС сообщил о том, что регулятор серьезно нацелен на ослабление инфляции. Повышение процентных ставок в дальнейшем необходимо. Однако Федрезерв пока не принял решения о размере повышения стоимости кредитования на следующем заседании. Если ориентироваться на опубликованный прогноз членов ФРС по ставке, то на оставшихся в этом году двух заседаниях она должна быть увеличена либо два раза по 50 б.п., либо один раз на 75 б.п. и еще раз на 50 б.п.

Рынок акций в США отреагировал негативно. Индекс S&P 500 упал на 1,7% и сейчас находится на минимумах за два месяца (3790 п.). Техническая картина остается слабой, риски среднесрочного снижения высокие. После спуска ниже области 3890-3930 п. следующие цели отката сместились к 3740-3720 п.