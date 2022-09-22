• Азиатские рынки отыгрывали решение ФРС. Соответственно, в Азии преобладали продажи. Регулятор Гонконга повысил ставку на 75 базисных пункта вслед за США до 3,5%.

• Рынок в Гонконге обвалился в утренние часы до минимальных значений с декабря 2011 года. Стоимость кредита для Гонконга выросла не только в США, но и по ставке местного регулятора, так как привязка гонконгского доллара к американскому требует синхронизации ставок. В Гонконге активно снижались бумаги недвижимости, а финансовый сектор потерял почти 2%. Однако дальнейшие распродажи наткнулись на возрастающий спрос. Многие инвесторы рассчитывают на масштабные экономические стимулы, которые могут быть объявлены на съезде КПК в октябре. Кроме того, индекс, отслеживающий акции оборонных компаний, подскочил на 3%. Накануне президент Си Цзиньпин общался с представителями силовых ведомств и поручил им усилить подготовку, чтобы быть готовым к любым боевым действиям.

• Банк Японии не стал что-либо менять в своей политике, что спровоцировало дальнейшее ослабление иены. Доллар на азиатской сессии превышал значение 145,3 иен. Все сектора локального рынка торговались в минусе. Бумаги инвестора в технологичные компании Softbank Group теряли около 1,7%. 190 акций Nikkei 225 торговались в минусе, при 30 растущих бумагах. Однако по мере приближения к завершению дня на рынке начали активней проявляться покупатели. Акции Toyota уже повышались почти на 1,3%, реагируя на перспективы более слабой иены. Акции Nintendo прибавляли 0,6%, Japan Airlines на 0,8%, а Mitsubishi Heavy Industries на 2,0%.

По состоянию на 8:35 по московскому времени:

• NIKKEI 225 — 27187,90 п. (-0,46%),

• Hang Seng — 18105,58 п. (-1,84%),

• Shanghai Composite — 3112,62 п. (-0,15%).