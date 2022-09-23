В пользу рубля выступает сентябрьский налоговый период, пик выплат которого придётся на 26 и 28 сентября. Экспортёры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. С точки зрения внутри месячной сезонности, текущая неделя является самой благоприятной для рубля.

По нашим оценкам, объем сентябрьских налогов в бюджет составит 2,4 трлн руб.

Основную поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие цены на нефть и газ, внушительный профицит текущего счета платежного баланса РФ и политика дедолларизации, которую проводит Банк России.

Кроме этого, вероятно впервые обострение геополитической ситуации также может сказываться в пользу рубля.

Возрастают риски западных санкций на НКЦ (биржевую торговлю валютами), что делает доллар и евро ещё более токсичными и побуждает россиян избавляться от валют недружественных стран.

У российских компаний и граждан остались запасы валюты недружественных стран на десятки миллиардов долларов, что создает потенциальный навес на рынке и может способствовать укреплению рубля.

До 28 сентября рубль может продолжать укрепление при поддержке налогового периода. Ближайшими ориентирами являются уровни 55 к доллару, 54 к евро и 8,1 к юаню.

Давление на рубль могут оказать падение цен на сырьё из-за глобальной рецессии, сокращение объемов экспорта из-за текущих или новых западных санкций, восстановление импорта по мере переориентации цепочек поставок с Запада на Восток, а также возможное возобновление покупок валюты в резервы по новому бюджетному правилу.

При этом мы полагаем, что значимость доллара и евро в российской экономике и финансовой системе продолжит быстро снижаться в ближайшие месяцы, а роль рубля и валют дружественных стран будет возрастать.