Рубль в начале утренней сессии испытал ощутимую просадку, но вскоре вернулся к активному укреплению. Доллар установил двухмесячный минимум вблизи 57 руб., евро — около 55,5 руб.

При этом ситуация на мировых рынках планомерно ухудшается, нефть и другие сырьевые товары стремительно дешевеют. Нефтяные котировки достигли минимальных с начала года уровней.

Негативом выступает угроза замедления глобальной экономики на фоне высокой инфляции.

Таким образом, рубль остается под воздействием исключительно баланса спроса и предложения на иностранную валюту. С приближением налогового периода ее продажи увеличиваются со стороны экспортеров.

Кроме того, на фоне усиления геополитической неопределенности многие инвесторы опасаются находиться в безналичной валюте из-за угрозы санкционных ограничений на операции с ней. Это увеличивает предложение валюты, усиливая поддержку рубля.

Китайский юань продолжает выглядеть в паре с рублем хуже американской валюты на фоне ее роста на внешних площадках. В то же время гонконгский доллар сохраняет относительную силу, неся к рублю намного меньшие потери.

Спрос на гонконгский доллар, вероятно, повысился благодаря привязки его курса к доллару США. Это стало актуально на фоне падения других валют на мировом рынке, вызванного угрозой финансово-экономического кризиса.

Российский долговой рынок возобновил активное снижение. После позитивного старта индекс гособлигаций RGBI резко сдал позиции, растеряв весь вчерашний плюс. Кроме геополитических рисков снижению котировок ОФЗ способствует ожидание вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ России.