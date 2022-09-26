Российский рынок акций завершал прошлую неделю мощной волной распродаж. Индекс МосБиржи опустился чуть ниже 2100 п. На протяжении всей недели наблюдались высокие обороты, кратно превышающие средние значения для последних месяцев.

Снижение происходит широким фронтом, затрагивая все сектора. Так, в пятницу в составе индекса вновь не было ни одной бумаги, закрывшейся в плюсе. Среди отдельных отраслей заметно слабее рынка начали выглядеть акции стального сектора. Котировки НМЛК и ММК снизились на прошлой сессии на 9%.

По индексу МосБиржи техническая картина пока не указывает на стабилизацию или скорое начало волны роста. Ближайшая область поддержки расположена около 2000-2050 п. Однако этот рубеж на слабом фоне может быть пройден. В таком случае следующие точки опоры будут находиться на нижней границе нисходящего канала, сформированного еще весной этого года. Сегодня она проходит около 1900 п.

На старте недели пока не наблюдается выраженных драйверов в пользу формирования отскока. Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, некоторое время может сдерживать участников от активных покупок. К тому же угрозы западных стран ввести новые санкции не добавляют инвесторам оптимизма. Риски прокола минимумов прошлой недели по индексу МосБиржи достаточно высокие.

Обращаем также внимание на общее снижение рынка государственных и корпоративных облигаций. Их падение обеспечивает общий рост рыночных ставок, что по цепочке негативно сказывается на акциях (то же самое происходит и в США). Так, длинные выпуски рублевых бондов в ближайшее время могут оставаться под давлением.

Крепкий рубль — дополнительный негатив для акций, особенно экспортеров. Курс USD/RUB уверенно снижался две последние сессии, несмотря на падение сырья, укрепление доллара в мире и общий негативный сентимент на российском фондовом рынке. Вероятно, в первую очередь сказалось повышенное предложение токсичной валюты, связанное со стремлением участников снизить риски. Кроме того, свою роль мог сыграть налоговый период.

Учитывая общую рыночную конъюнктуру, рублю будет сложно сохранять подобную устойчивость на длительном горизонте. Среднесрочные риски смещены в сторону его ослабления. Что же касается краткосрочной картины, то прошедший импульс предполагает следующие сильные уровни технической поддержки в диапазоне 55,5-55,9.

Индекс доллара (DXY), отражающий динамику USD к шести ключевым мировым валютам, сегодня утром продолжил трендовый рост. Обновлены максимумы с мая 2002 г. Наиболее сильный обвал в британском фунте.

Укрепление американский валюты в мире — негативный драйвер для всех сырьевых товаров. В частности, цены на нефть Brent в пятницу упали на 4,7% до $86. Таким образом, котировки пришли в зону потенциального торможения $84,6-86,6. В случае пробоя этих отметок вниз волна распродаж, скорее всего, ускорится к $80-81.

Защитные активы. В текущей ситуации особенно актуален становится вопрос поиска надежных активов, которые могут помочь инвестору защитить средства от рыночной волатильности. Если отбросить валютные бумаги, то среди рублевых инструментов можно выделить облигации с переменным купоном. Наиболее ликвидными и надежными из них являются ОФЗ-ПК, купон которых привязан к ставке денежного рынка RUONIA. В среднем она близка к ключевой ставке ЦБ, поэтому цена на ОФЗ-ПК практически не реагирует на изменение процентных ставок в экономике.

ОФЗ-ПК не только являются одной из защитных бумаг на рынке, но и альтернативой кэшу. За счет высокой ликвидности инвестор может в любой момент продать их и, например, докупить подешевевшие акции. На наш взгляд, предпочтительней выглядят ОФЗ-ПК, выпущенные после 2019 г. Купон по ним равен средневзвешенной RUONIA за последние 3 месяца и выплачивается ежеквартально. Примеры выпусков: 24021, 29015, 29016, 29020.

Еще одним популярным инструментом выступают ОФЗ-ИН, у них номинал привязан к индексу потребительских цен. Так что цена таких облигаций растет вместе с инфляцией. Плюс сверху к этому выплачиваются купоны 2,5% годовых.

Одним из ключевых событий недели станет пятничное собрание акционеров Газпрома, на котором будет решаться вопрос дивидендов (51,03 руб.). Утверждение рекомендованных советом директоров выплат может обеспечить импульс роста не только акциям самого Газпрома, но и в целом голубым фишкам в расчете на реинвестирование части средств.

На этой неделе пройдет несколько дивидендных отсечек. В среду последний день перед закрытием НПО Наука, в четверг — у КуйбышевАзота и ФосАгро.