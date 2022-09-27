МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,967 млн  
14:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
14:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (август) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (август) -0,1% -0,4%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль) 18,6% 17%
16:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
16:35 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
16:55 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (сентябрь) 103,2 104,5
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (август) -12,6%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (август) 511 тыс 500 тыс
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 3,23%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,035 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (о ходе проводимой работы по догазификации в субъектах РФ, о ходе внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения, о газоснабжении Хабаровского края с 2025)    