Доллар стремительно укрепляется в мире благодаря самому быстрому за 40 лет ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии. На этом фоне глобальные инвесторы бегут из акций, облигаций и других активов в защитный доллар.

В результате индекс доллара DXY поднялся до максимума с 2002 года, курс евро к доллару с начала года упал на 15%, до минимума с 2002 года, британский фунт ослаб на 20%, до минимума с 1985 года, японская иена — на 19%, до минимума с 1998 года.

ФРС по итогам прошедшего заседания подняла ключевую долларовую ставку ещё на 75 б.п., до 3,25%, и подтвердила план по сокращению баланса на $95 млрд в месяц.

Регулятор оставил жёсткий сигнал — ФРС собирается повысить ставку ещё на 125 б.п., до 4,5% к концу этого года (наш прогноз: +75 б.п. в ноябре и +50 б.п. в декабре). Пик по ставке ФРС ожидается в первом квартале 2023 года в диапазоне 4,75-5,0%.

Мы ожидаем, что доллар продолжит укрепляться пока ФРС ужесточает ДКП, то есть ещё минимум полгода. Исторически рынок акций США достигает дна после того, как ФРС снижает ставку. Таким образом, западные акции могут падать ещё год.

Более жёсткая политика ФРС повышает вероятность более тяжелой рецессии в американской и глобальной экономиках. Это негативно для всех рисковых активов, в том числе сырьевых товаров, включая нефть и газ.

В результате мы видим, что нефтяные котировки продолжают снижаться уже 4-й месяц подряд на ожиданиях падения спроса на топливо из-за глобального экономического спада. В понедельник цены на нефть Brent достигли $86 за баррель (минимум с января этого года).

При этом падение нефтяных цен и укрепление доллара в мире не мешают рублю укрепляться.

Мы видим три фактора такой крепости рубля. Прежде всего, локальную поддержку рублю оказывает сентябрьский налоговый период, пик выплат которого придётся на 26 и 28 сентября. Экспортёры активнее продают валюту и покупают рубли для расчетов с бюджетом.

Кроме этого, обострение геополитической ситуации вероятно впервые сказывается в пользу рубля. Возрастают риски западных санкций на НКЦ (биржевую торговлю валютами), что делает безналичные доллары и евро ещё более токсичными и побуждает россиян избавляться от валют недружественных стран.

У российских компаний и граждан остались запасы валюты недружественных стран на десятки миллиардов долларов, что создает потенциальный навес предложения валюты на рынке и может способствовать дальнейшему укреплению рубля.

Наконец, глава Минфина сообщил, что проект бюджета предполагает возвращение на бюджетное правило в 2025 году. Участники рынка посчитали, что в ближайшее время покупок валют в резервы не будет. Некоторые инвесторы рассчитывали на ослабление рубля после возвращения валютных интервенций, однако теперь стали закрывать позиции против рубля.

Мы ожидаем, что в условиях жёстких ограничений на движение капитала динамику курса рубля будет определять динамика текущего счета платежного баланса РФ и политика дедолларизации, проводимая Банком России.

Ожидаем, что, несмотря на глобальную рецессию и западные санкции, текущий счет останется профицитным в ближайшие месяцы и годы, что вместе с жёсткими капитальными ограничениями будет поддерживать рубль стабильным. В ближайшие недели возможно продолжение укрепления рубля — ближайшим ориентиром является отметка 55 за доллар и 53 за евро