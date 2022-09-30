Экстренных действий Банка Англии, предпринятых в среду и способствовавших коррекционному восстановлению рынков, хватило ненадолго. Уже в четверг на мировых рынках вновь активизировались продажи, в результате чего ведущие индексы обновили минимумы недели. Внимание инвесторов сфокусировалось на выступлениях представителей ФРС США, которые подтвердили готовность и дальше идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. При этом, они указывают на возможность удержания ставки на высоких уровнях даже в случае перехода американской экономики в рецессию. Плюс к этому, негативом для рынков стали предварительные данные по инфляции в Германии за сентябрь, поднявшейся до 10% г/г и показавшей новые многолетние максимумы, что говорит в пользу пересмотра ожиданий инвесторов относительно динамики ставки ЕЦБ. В результате наблюдалось ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, что привело к просадке на развитых рынках. Так, в Европе по итогам дня основные индексы потеряли в пределах 1,8%. Давление на акции в США оказалось сильнее, а индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,5% и 2,1% соответственно.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранение давления на рынки со стороны действий ведущих Центробанков. Повышение ставок будет способствовать замедлению экономик отдельных стран и регионов и может привести к переходу их в рецессию. При этом компании столкнуться с ростом стоимости обслуживания обязательств и будут испытывать трудности с привлечением заемного капитала, что может привести к корпоративным дефолтам. В сложившейся ситуации инвесторы предпочтут продолжить замещать рисковые активы в портфелях защитными инструментами.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 87,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать существенное влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне и изменению числа безработных в Германии, а также статистики по расходам на личное потребление в США.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив в район 1 954 пунктов. Сегодня давление на российские акции может сохраниться, в результате чего наш рынок может сделать еще один шаг к отметке 1 900 пунктов. При этом, определяющим для динамики российских акций станет геополитический фактор.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты предпринимают попытку укрепления по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск. доллар и евро подтягиваются на 0,5% и 0,6%, торгуясь в районе 57,5 и 55,8 рубля соответственно. Юань прибавляет 0,2%, поднявшись до 8,14 рубля. Сегодня в ходе торгов основные мировые валюты попытаются развить тенденцию к укреплению на геополитическом факторе и фиксации прибыли по коротким позициям в преддверии выходных. Так, мы ожидаем, что пара доллар/рубль в ходе торгов попытается отыграть часть потерь предыдущих двух сессий и вновь подняться выше 58 рублей.