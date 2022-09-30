События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 сентября
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (август)
|1,29
|1,32 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|0,8%
|2,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|2,4%
|4,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (август)
|0,8%
|0,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь)
|51,7
|50,9 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|49,4
|50,1 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (сентябрь)
|52,6
|50,6 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сентябрь)
|49,5
|48,1 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв)
|3,8%
|3,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (2кв2022)
|-43,9 млрд ф.ст.
|-33,8 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|8,7%
|4,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв)
|0,8%
|0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (сентябрь)
|10%
|9,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (август)
|-0,8%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,5%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,5%
|-0,1%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (сентябрь)
|28 тыс
|20 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (сентябрь)
|5,5%
|5,5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ)(м/м) (сентябрь)
|0,8%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|9,1%
|9,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (август)
|6,6%
|6,6%
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август)
|0,1%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август)
|4,6%
|4,7%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август)
|6,3%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август)
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (август)
|0,1%
|0,2%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сентябрь)
|52,2
|51,8
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|59,9
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|59,5
|59,5
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|18:15
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|602
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|764
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-54,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|239,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|65,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|3,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-219,5 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-40,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-81,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|33,4 тыс
|23:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — ВОСА (реестр закрыт 09.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022)
|0 — див-д 2021
|51,03 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Высочайший — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022)
|16,7064934838186 (1кв2021) + 41,6290298849354 (1П2021) + 32,2281599210241 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Полюс — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020
|267,48 (1П2021) + 0 392,0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|РуссНефть — ГОСА (повторное, реестр закрыт 06.09.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|$0,6120450465 (только ап) — див-д 2020
|$0,8160600621 (рекоменд. СД, только ап) — див-д 2021
|RUB
|Т Плюс — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022)
|0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин) — див-д 2021
|RUB
|МГТС — СД (стратегия развития на 2023-2025)
|RUB
|ОГК-2 — СД (закупочная политика и приоритетные направления деятельности)
|RUB
|Россети — СД (изменения в единый стандарт закупок ПАО)
https://1prime.ru/experts/20220930/838308109.html