МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (август) 1,29 1,32 (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) 0,8% 2,7% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (август) 2,4% 4,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (август) 0,8% 0,8% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь) 51,7 50,9 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,4 50,1 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (сентябрь) 52,6 50,6 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сентябрь) 49,5 48,1 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) 3,8% 3,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (2кв2022) -43,9 млрд ф.ст. -33,8 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 8,7% 4,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) 0,8% 0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (сентябрь) 10% 9,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (август) -0,8% -0,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,5% -0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,5% -0,1%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (сентябрь) 28 тыс 20 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (сентябрь) 5,5% 5,5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ)(м/м) (сентябрь) 0,8% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 9,1% 9,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,6%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (август) 6,6% 6,6%
14:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август) 0,1% 0,5%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август) 4,6% 4,7%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (август) 6,3%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (август) -0,1%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (август) 0,1% 0,2%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (сентябрь) 52,2 51,8
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 59,9  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 59,5 59,5
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
18:15 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
18:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 602  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 764  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -54,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 239,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 65,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 3,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -219,5 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -40,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -81,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 33,4 тыс  
23:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — ВОСА (реестр закрыт 09.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022) 0 — див-д 2021 51,03 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Высочайший — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022) 16,7064934838186 (1кв2021) + 41,6290298849354 (1П2021) + 32,2281599210241 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021  
  RUB Полюс — ВОСА (реестр закрыт 07.09.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020 267,48 (1П2021) + 0 392,0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB РуссНефть — ГОСА (повторное, реестр закрыт 06.09.2022, в заочной форме, див-ды 2021) $0,6120450465 (только ап) — див-д 2020 $0,8160600621 (рекоменд. СД, только ап) — див-д 2021
  RUB Т Плюс — ВОСА (реестр закрыт 06.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022) 0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин) — див-д 2021  
  RUB МГТС — СД (стратегия развития на 2023-2025)    
  RUB ОГК-2 — СД (закупочная политика и приоритетные направления деятельности)    
  RUB Россети — СД (изменения в единый стандарт закупок ПАО)    