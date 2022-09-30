Американские индексы закрыли день в минусе. При этом ситуация на рынке казначейских обязательств была относительно спокойной. Однако свои коррективы внесли инвестиционные рекомендации и страхи относительно динамики корпоративных доходов.

Статистика также оказалась вполне позитивной, что сохраняет идеологическую подоплёку цикла ужесточения ФРС. Пересмотренная оценка ВВП США за II квартал говорит о падении лишь на 0,6% вместо предыдущих 1,6%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее.

На этом фоне президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер говорит, что ставки в США не достигли территории ограничений. Поэтому ФРС ещё только предстоит дойти до точки, когда регулятор может задуматься о паузе в повышении ставки.

Акции Apple упали на 4,9%. Bank of America снизил рекомендации по бумагам компании до «нейтрально» из-за тенденции к ослаблению спроса. Ещё в начале недели в прессе появилась информация о том, что Apple отказалась от планов расширения производства новой линейки умных телефонов, так как спрос на них оказался ниже ожиданий.

Бумаги Starbucks упали на 0,62%, хотя компания объявила о повышении квартальных дивидендов до $0,53 на акцию.

Хуже всего обстояли дела у бумаг CarMax (-24,6%). Компания вынуждена была пересмотреть свои финансовые прогнозы на фоне существенного спада продаж комплектующих для автомобилей, так как рост цен привёл к падению потребительского интереса. Примечательно, что компания также занимается продажей подержанных автомобилей. Акции General Motors провалились на 5,65%.

После закрытия дневной сессии отчиталась компания Nike. В целом, выручка в последний квартал выросла на 4%, а прибыль упала на 22%. Однако обращает на себя внимание рост складских запасов на 44%. Кроме того, у компании вновь слабые продажи в Китае. Рост запасов в США составил 65%. Компания намерена проводить различные акции и распродажи, дабы сократить складские запасы.

Динамика секторов: Utilities —4,07%, Consumer Discretionary —3,38%, Real Estate —2,87%, Technology —2,74%, Communication Services —2,46%, Industrials —1,83%, Consumer Staples —1,64%, Materials —1,53%, Financials —1,24%, Health —0,92%, Energy —0,13%.