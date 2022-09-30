30 сентября по итогам проведения общего собрания, Газпром одобрил выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на акцию или в целом порядка 1,208 трлн руб. Дата закрытия реестра и экс-дивидендная дата — 11 и 7 октября соответственно. Сами выплаты будут осуществлены до середины ноября. Доходность выплаты к цене закрытия акций 29 сентября составила 22,5%.

На фоне последних событий, включая рост геополитической напряженности, инициативы по установлению потолка цен на газ в Европе, а также вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», инвесторы и аналитики сомневались в одобрении рекомендованных советом директоров дивидендов. Тем не менее, после отсутствия одобрения рекомендованных дивидендов за 2021 год в конце июня (их общая сумма сопоставима с нынешней выплатой) повторный отказ от выплаты акционерам мог оказать заметное негативное влияние не только на бумаги самой компании, но и в целом на российский рынок.

Несмотря на одобрение дивидендов и относительно высокий показатель доходности, акции Газпрома на торгах в пятницу демонстрируют снижение. Причиной такой динамики могут служить факторы, озвученные выше.

Проект поправок в Налоговый кодекс, внесенный в среду Минфином в Госдуму, предполагает, что в 2023-2025 г.г. с Газпрома будет взыматься НДПИ в размере 50 млрд руб. в месяц, что суммарно составляет 1,8 трлн руб. за весь озвученный период.

Хотя прибыль Газпрома в первом полугодии выросла до рекордных 2,514 трлн руб., а показатель EBITDA за этот период впервые превысил 3 трлн руб., на фоне ограниченных возможностей поставлять сырье на европейский рынок не следует ожидать дальнейшего роста финансовых показателей или повторения достигнутых в первом полугодии результатов.

Вкупе с налогами рост капитальных затрат снижает перспективы будущих дивидендов.

Другим риском, характерным не только для Газпрома, но и в целом для российского рынка, является введение новых ограничительных мер против России. Среди потенциальных мер, озвученных западными изданиями со ссылкой на источники, фигурируют в том числе и дальнейшие ограничения на российский экспорт. Кроме того, потенциальные санкции на НКЦ, также присутствующие в озвученном WSJ списке возможных ограничений, могут затруднить биржевую торговлю евро и долларом. На этом фоне курс доллара на Московской бирже днем в пятницу снизился до минимумов с начала июля, а курс евро опустился до минимальных значений с октября 2014 года. Даже если озвученные ограничения не будут введены, слишком крепкий рубль отрицательно сказывается на прибыльности российских экспортеров, включая Газпром.