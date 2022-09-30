На прошедшей неделе мировые рынки продолжили негативную динамику. Основным фактором давления на рисковые активы продолжает оставаться ожидание дальнейших действий ведущих Центробанков в свете ужесточения денежно-кредитной политики, что в среднесрочной перспективе будет способствовать замедлению экономик отдельных стран и регионов и росту рисков перехода их в рецессию. Основное внимание, конечно, уделено планам ФРС США. Так, американский регулятор для борьбы с инфляцией может поднять ставку выше 4% и удерживать ее на высоких уровнях в течение всего 2023 года, что подкрепляется словами его представителей. Это влияет на оценку участниками торгов показателей компаний — инвесторы ожидают, что компаниям придется направлять больше средств на обслуживание долга из-за роста стоимости заимствований, а также возникновение трудностей с рефинансированием обязательств, что приведет к росту рисков дефолтов.

Отметим, что в средине недели рынкам удалось продемонстрировать умеренный коррекционный подъем. Поводом стало неожиданное решение Банка Англии отложить программу сокращения баланса, перейдя к покупкам облигаций для стабилизации долгового рынка. Однако данный шаг лишь краткосрочной поддержал рынки — вполне возможно, что для части инвесторов он стал поводом для зафиксировать прибыль по «коротким» позициям в акциях, что и спровоцировало отскок. На предстоящей неделе, на наш взгляд, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроение бизнеса в развитых экономиках на фоне роста ставок, а также статистику по рынку труда США.

При этом, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе ужесточение ДКП мировыми Центробанками продолжит способствовать негативной динамике на рынках и обновлению ведущими индексами многолетних минимумов. Так, в случае закрепления ниже отметки 3 640 пунктов, целью снижения индекса S&P500 может стать отметка 3 200 пунктов.