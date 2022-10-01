Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели опять демонстрировала широкие колебания. Таким образом, волатильность возросла, однако ключевые уровни в 60 рублей к доллару и евро остаются позади, а впереди уже маячат «полтинники».

Курс доллара в ходе торгов на неделе обновил минимум с июля, упав до 53,23 рубля, евро — минимум с октября 2014 года — 50,73 рубля. Таким образом, всего от исторических максимумов, достигнутых 10 марта (121,53 рубля и 132,42 рубля), доллар и евро в пятницу максимально падали уже на 68,3 рубля (-56,2%) и на 81,69 рубля (-61,7%), соответственно. Доллар за сентябрь подешевел на 1,78 рубля, евро – на 3,75 рубля.

Факторами такой курсовой динамики рубля являются санкционные риски, которые, как это ни парадоксально, сейчас играют на руку рублю. Опасения инвесторов получить на биржевых счетах замороженные на неопределенное время безналичные доллары и евро толкают их продавать токсичные валюты, уходя в рубли или дружественные юани. В итоге по евро (в пересчете через рублевые курсы) на Московской бирже отмечается дисконт к форексу, а по юаню – премия.

Внешний фон при этом противоречив. Рынок нефти на неделе пытался скорректироваться вверх от уровней немного выше 80 долларов за баррель сорта Brent, которые находятся около минимумов с начала года. В итоге, нефть пытается закрепиться выше 85 долларов за баррель. Участники рынка оценивают риски нехватки углеводородов на рынке.

В частности, государства-члены альянса ОПЕК+ обсуждают дополнительное сокращение добычи нефти на ноябрь, о котором может быть объявлено 5 октября. При этом Россия, возможно, предложит альянсу сократить добычу нефти сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

В целом, же курс доллара за неделю поднялся на 53 копейки до 58,45 рубля, евро — на 40 копеек, до 56,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 5 тысяч против 4,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИГНОРИРОВАЛ ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Рубль начал рабочую неделю ослаблением против доллара и ростом к евро, на фоне обновления евровалютой минимумов с 2002 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) обновлял максимумы также с 2002 года. Эта негативная для развивающихся валют динамика поддерживала давление и на рубль.

При этом рынки спокойно восприняли сообщения о том, что Минфин России 28 сентября не стал проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках.

В середине недели рубль стал укрепляться, несмотря на завершение налогового периода и связанное с этим падение спроса на рублевую ликвидность.

Игроки валютного рынка проигнорировали вербальные интервенции против рубля. Глава Минфина России Антон Силуанов не исключил выхода до конца текущего года на валютный рынок в рамках бюджетного правила и покупок валюты, в том числе китайских юаней, для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он также добавил, что "нам как экспортерам крепкий курс (рубля — ред.) не очень желателен".

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в возросшей волатильности, показав и укрепление, и последовавшее ослабление, особенно это проявилось в последний рабочий день.

Так, в первой половине торгов пятницы рубль активно укреплялся и обновлял максимумы за несколько месяцев против доллара и за несколько лет – к евро. При этом евро (в пересчете через рубли) демонстрировал дисконт к уровням форекса. Это объяснялось паникой игроков, опасавшихся немедленных санкций ЕС на НКЦ или на счета в евро, которые могли бы в первую очередь заморозить все безналичные евро участников биржевых торгов. По долларам опасения были несколько меньшими. Так инвесторы готовились к выступлению президента России Владимира Путина в рамках церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий.

Однако после выступления доллар и евро в рамках коррекции развернулись вверх. По оценкам экспертов, риски немедленных санкций на российские биржевые торги долларами и евро снизились, что поддержало эту коррекцию.

Реакция Запада подтвердила такие оценки – санкции на НКЦ (клиринговый центр Мосбиржи) пока не были наложены, и торги недружественными валютами пока, видимо, продолжаться. А это в ожидании этих самых санкций и является сейчас главным фактором укрепления рубля. Сильный торговый баланс страны создает фундамент роста российской валюты.

В итоге на горизонте уже маячит уровень в 50 рублей, к которому евро приближался уже в пятницу, а доллар может скоро подойти.