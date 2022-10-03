В пятницу, 30 сентября, по итогам дня рубль растерял дневную прибыль против доллара и евро. Опасения введения санкций против Национального клирингового центра отошли на второй план. Рубль к доллару стабилизировался около зоны сопротивления 59 — 60 руб. Уровень 60 руб. выступает магнитом на новой неделе.

Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре. Значение красивое, но не факт, что рубль так сильно ослабится. Дисбаланс между спросом и предложением является ключевым фактором, который не дает ему ослабляться. По оценкам BitRiver, если к закрытию понедельника покупатели смогут пройти уровень 59 руб., то тогда можно ожидать умеренного ослабления рубля.

Нефть падает без энтузиазма

Нефтяной рынок остается под давлением из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками и опасений по поводу рецессии в мировой экономике. За сентябрь цена упала на 10,13%, за III квартал — на 21,9%.

Техническая картина на дневном ТФ указывает на ослабление продавцов. На этой неделе выходит плотный блок статистики в США. Ключевым показателем недели станет пятничный отчет по рынку труда в США. Он важен для ФРС США, поэтому его ждут с нетерпением. Чем хуже данные, тем сильнее они окажут влияние на нефтяной рынок.

На слабой статистике сохраняется высокая вероятность продавить цену к $82 за баррель. Покупателям нужно защитить уровень $85 и закрепиться выше $90,50. Также в центре внимания будет заседание ОПЕК+ (5 октября), на котором альянс может в очередной раз снизить добычу нефти на 1 млн баррелей.

Индексы: бой продолжается

Российский фондовый рынок остается под воздействием геополитических факторов. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,34%, до 1957,31 п., индекс РТС — на 7,54%, до 1055,72 пунктов. Сентябрь был неудачным для рынка. Проблем не уменьшилось. Нерезиденты из недружественных стран заблокированы. На рынке ликвидность низкая.

Если по индексу Мосбиржи уровень 1825 не устоит, то нас ожидает еще одно сильное падение до минимум 1681 от 24 февраля. Если уровень 1880 устоит до среды, то на рынке сохранится консолидация в ограниченном диапазоне 1880 — 2100.