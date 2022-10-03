Прошлая неделя на российском рынке акций завершалась чуть ниже 2000 п. по индексу МосБиржи. Обороты составили 105 млрд руб. — третий результат после возобновления торгов в марте. Диапазон внутридневных колебаний составляет порядка 100 п. или 5%. В ближайшее время волатильность, скорее всего, снизится.

В центре внимания остаются акции Газпрома. Пятничное одобрение рекордных дивидендов не привело к росту акций. После появления итогов ВОСА импульс роста оказался совершенно локальным, после чего бумаги столкнулись с огромным навесом продавцов. Кейс Газпрома был всем настолько очевиден, что утверждение выплат многие ждали в качестве повода для выхода из акций. У инвесторов нет уверенности в росте финансовых показателей ввиду увеличения налоговой нагрузки, а также падения объемов экспорта в дальне зарубежье. К тому же выплаты за II полугодие 2022 г. следующим летом могут быть кратно ниже.

Что делать с акциями Газпрома? На наш взгляд, долгосрочные инвесторы могут сохранять позиции. Компания не выглядит дорогой. К тому же в конце октября — начале ноября часть дивидендов Газпрома может быть реинвестирована обратно в акции. Те же, кто работал с бумагами исключительно в спекулятивных целях, могут рассмотреть продажу на потенциальном подъеме перед самой отсечкой, то есть до конца недели (в расчете на последующую просадку выше, чем размер дивидендов).

В пятницу проявился очевидный тренд, когда объемный выход из Газпрома сопровождался перетоком ликвидности в нефтяные фишки, а также стальной сектор. Среди чрезмерно отставших отраслей сейчас можно выделить угольщиков. Вероятно, на этой неделе мы наконец-то увидим их полноценный отскок на фоне сильной технической перепроданности. Речь идет об акциях Распадской и Мечела.

Фактор санкций, коллективно введенных многими странами после пятничных событий, пока не оказывает существенного влияния на российский фондовый рынок. Добавление в санкционные списки физлиц и юрлиц не привело к давлению на котировки акций.

Впрочем, риски введения новых ограничений остаются высокими. Так, новые меры будут обсуждаться на саммите ЕС уже на этой неделе 6-7 октября.

Аномалии на валютном рынке. В пятницу курс USD/RUB показал экстремальные колебания, в течение сессии пара опускалась к 53,5. Евро приближался к 50. Причины столь сильных движений в опасениях участников по поводу санкций в отношении НКЦ. Так, в моменты падения доллара и евро курсы других дружественных валют, например юаня, совершенно не падали. Тем не менее к концу пятницы паника прошла, ограничений в отношении безналичного доллара не было, что позволило курсу USD/RUB вернуться выше 58.

В перспективе до конца года ожидания по рублю сдержанные. Курс USD/RUB при прочих равных может вернуться выше 65, особенно если Минфин все-таки начнет реализацию бюджетного правила в части покупки иностранной валюты. Однако для отработки этой идеи с точки зрения инфраструктурных рисков логичнее видится покупка того же юаня, чем евро или доллара.

По индексу МосБиржи техническая картина пока не меняется. Мы видим локальный боковик, который на этой неделе может быть нарушен. В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 п. Он отделяет рынок от новых целей восстановления 2190-2220 п. Снизу ближайшей точкой опоры выступает уровень 1840-1850 п.

Стоит помнить, что в следующий понедельник из-за дивидендных гэпов Газпрома и Татнефти наш рынок провалится на 3,5-4% (70-80 п.).

Ситуация на рынке облигаций развивается по негативному сценарию. Индекс ОФЗ (RGBI) в пятницу снизился еще на 0,7% и по сути вернулся на минимумы последних месяцев. То есть в облигациях пока вообще нет никакого отскока. Инвесторы поступательно закладывают в цену бондов более высокие рыночные ставки в будущем.

Очевидный тренд — рост спроса на инфляционные линкеры. В отличие от всей кривой ОФЗ с постоянным купоном, выпуски ОФЗ-ИН, номинал которых привязан к индексу потребительских цен, в последние дни пользуются спросом и растут. Участники увеличиваются фокус на инструменты, защищающие от рублевой инфляции. Сейчас длинные ОФЗ-ИН позволяют зафиксировать доходность к погашению сверху инфляции в 3,2-3,3%.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на среду. Согласно сообщениям Reuters, члены картеля рассматривают возможность снижения квоты на добычу на 0,5-1 млн б/с для поддержки рынка. Реальное сокращение добычи будет естественно меньше, так как производство ОПЕК+ и так ниже, чем установленные лимиты. Можно ориентироваться примерно на величину до 50% от обозначенного снижения квот. Тем не менее этого достаточно, чтобы в моменте поддержать котировки Brent — сегодня с утра они уверенно растут.

Также стоит помнить, что в ближайшее время США прекратят продавать нефть по 1 млн б/с из стратегических резервов, что также снизит объем глобального избытка сырья. В результате фьючерсы Brent могут пока удерживаться от выхода вниз из диапазона $80-90.