Рынок рублевого долга усилил восходящую динамику
Рубль вслед за позитивным стартом сдал позиции и затем стал консолидироваться в паре с долларом и активно дешеветь к евро, отыгрывая произошедшее вчера сильное расхождение этих валют от их котировок на мировом рынке.
Таким образом, курс рубля остается сбалансированным благодаря относительно стабильному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров и спросу импортеров. Дестабилизируют эту ситуацию только периодические продажи валют недружественных стран из-за опасений санкционных ограничений на операции с ними.
Внешний фон является позитивным, мировые рынки и нефтяные цены постепенно увеличивают плюс. В начале основной российской сессии котировки нефти просели в рамках коррекции, но быстро возобновили рост, вновь переписав недельные вершины.
Российский долговой рынок усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI активно повышается, приближаясь к недельной вершине. Индикатор продолжает развивать отскок от четырехмесячного минимума, установленного в прошлый понедельник.
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