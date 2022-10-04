Рубль вслед за позитивным стартом сдал позиции и затем стал консолидироваться в паре с долларом и активно дешеветь к евро, отыгрывая произошедшее вчера сильное расхождение этих валют от их котировок на мировом рынке.

Таким образом, курс рубля остается сбалансированным благодаря относительно стабильному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров и спросу импортеров. Дестабилизируют эту ситуацию только периодические продажи валют недружественных стран из-за опасений санкционных ограничений на операции с ними.

Внешний фон является позитивным, мировые рынки и нефтяные цены постепенно увеличивают плюс. В начале основной российской сессии котировки нефти просели в рамках коррекции, но быстро возобновили рост, вновь переписав недельные вершины.

Российский долговой рынок усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI активно повышается, приближаясь к недельной вершине. Индикатор продолжает развивать отскок от четырехмесячного минимума, установленного в прошлый понедельник.