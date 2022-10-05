Геополитика оказала давление на рублевые активы
Рубль в среду поначалу укреплялся, но еще на утренней сессии перешел к активному ослаблению. Доллар приближался к 60,5 руб., евро превысил 59 руб., вновь показывая более сильную динамику в рамках сокращения отставания от доллара по сравнению с их соотношением на мировом рынке.
Негативом выступило усиление геополитических опасений, а также возобновление нисходящей динамики мировых рынков и просадка нефтяных цен. Правда, в середине наших торгов котировки нефти совершили рывок вверх, в очередной раз обновив двухнедельный максимум, но вскоре нивелировали этот импульс.
Кроме того, Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на поставляемую из России нефть. Это оказало давление на все рублевые активы.
Российский долговой рынок поначалу пытался продолжить восходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии совершил рывок вверх, обновив недельный максимум, но быстро растерял весь плюс.
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