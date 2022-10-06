Рубль старается не замечать внешнего негатива
Рубль в четверг открылся вниз, символически обновив двухнедельный минимум к бивалютной корзине, который был установлен вчера. Доллар приближался к 60,8 руб., евро немного превысил 59,2 руб.
Некоторое время давление на рубль оказывала новость о принятии в ЕС восьмого пакета антироссийских санкций. Правда, его параметры были известны еще вчера, событие является ожидаемым.
Мировые рынки незадолго до старта основной российской сессии перешли к активному снижению. В то же время нефтяные цены совершили рывок вверх, в очередной раз обновив трехнедельные вершины, но вскоре сдали позиции, опустившись в минус.
Несмотря на ухудшение внешнего фона рубль быстро перешел к восстановлению, торгуясь в плюсе к доллару и евро. Стабильно высокий приток экспортной выручки, по-прежнему слабое восстановление импорта и опасения блокировки операций с токсичными валютами продолжают обеспечивать устойчивость рубля.
Российский долговой рынок после вчерашней небольшой просадки вернулся к восходящей динамике. Индекс гособлигаций RGBI умеренно повышается, переписав недельную вершину.
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