Рубль в четверг открылся вниз, символически обновив двухнедельный минимум к бивалютной корзине, который был установлен вчера. Доллар приближался к 60,8 руб., евро немного превысил 59,2 руб.

Некоторое время давление на рубль оказывала новость о принятии в ЕС восьмого пакета антироссийских санкций. Правда, его параметры были известны еще вчера, событие является ожидаемым.

Мировые рынки незадолго до старта основной российской сессии перешли к активному снижению. В то же время нефтяные цены совершили рывок вверх, в очередной раз обновив трехнедельные вершины, но вскоре сдали позиции, опустившись в минус.

Несмотря на ухудшение внешнего фона рубль быстро перешел к восстановлению, торгуясь в плюсе к доллару и евро. Стабильно высокий приток экспортной выручки, по-прежнему слабое восстановление импорта и опасения блокировки операций с токсичными валютами продолжают обеспечивать устойчивость рубля.

Российский долговой рынок после вчерашней небольшой просадки вернулся к восходящей динамике. Индекс гособлигаций RGBI умеренно повышается, переписав недельную вершину.