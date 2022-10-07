Рубль поначалу пытался укрепиться, но вскоре перешел к ослаблению, вновь переписав двухнедельный минимум. Доллар поднимался к 61,7 руб., евро — к 61,3 руб.

Мировые рынки после утренней просадки восстановились в начале наших торгов. Нефтяные цены вслед за умеренной коррекцией возобновили поступательный рост после старта российской сессии. Котировки в очередной раз обнови трехнедельный максимум, приблизившись к месячному.

Несмотря на улучшение внешнего фона рубль продолжает постепенно сдавать позиции. Вероятно, баланс спроса на инвалюту и ее предложение нарушается из-за увеличения количества покупателей, в том числе вызванного геополитическими опасениями. В то же время продажи со стороны экспортеров могут уже сокращаться на фоне существенного снижения сырьевых цен, произошедшего за последние месяцы.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций ЕС не предполагает мер против НКЦ или каких-то иных ограничений, связанных с валютными операциями. Со стороны США также не видно признаков возможного введения подобных мер. Это ослабило продажи со стороны тех, кто опасался таких рисков.

Российский долговой рынок не смог продолжить восходящее движение предыдущей сессии. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, в очередной раз обновив двухнедельный максимум, но вскоре перешел к снижению, выйдя в небольшой минус.