2022-10-07T17:16:23+03:00
2022-10-07T17:16:23+03:00
2022-10-07T17:16:23+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20221007/838392281.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 октября
Мнения аналитиков
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые в воскресенье и понедельник, 9-10 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10 окт
... ПРАЙМ, 07.10.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
https://1prime.ru/images/83239/71/832397135.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/71/832397135.jpg
https://1prime.ru/images/83239/71/832397134.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/71/832397134.jpg
https://1prime.ru/images/83239/71/832397133.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/71/832397133.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в воскресенье и понедельник, 9-10 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10 окт
|
|
|
|
|
|CAD
|Канада — День благодарения — выходной на биржах
|
|
|
|JPY
|Япония — Национальный день спорта — выходной на биржах
|
|
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9 окт
|
|
|
|
|
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 28.09.2022)
|27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021
|45 (1П2022) — див-д 2022
|10 окт
|
|
|
|
|
|RUB
|Полиметалл — закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (12.10.2022, одобрение обмена акций, отвечающих установленным критериям, на документарные акции, Лондон 10:00)
|
|