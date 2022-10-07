МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в воскресенье и понедельник, 9-10 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10 окт        
  CAD Канада — День благодарения — выходной на биржах    
  JPY Япония — Национальный день спорта — выходной на биржах    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9 окт        
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 28.09.2022) 27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021 45 (1П2022) — див-д 2022
10 окт        
  RUB Полиметалл — закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (12.10.2022, одобрение обмена акций, отвечающих установленным критериям, на документарные акции, Лондон 10:00)    