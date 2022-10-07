Мировые рынки начали неделю с уверенного подъема. Стимулом к восстановлению могло стать закрытие коротких позиций на фоне ожиданий более осторожного подхода ведущих Центробанков к ужесточению денежно-кредитной политики. При это повод для такого изменения настроений выделить сложно. Да, на прошлой неделе Банк Англии вынужден был отложить программу сокращения баланса и перейти к покупке бондов для стабилизации рынка облигаций. Однако данный шаг был сделан лишь для того, чтобы предотвратить коллапс на рынке и, скорее всего, является лишь временным решением. При этом представители ЕЦБ и ФРС США продолжили указывать на необходимость дальнейшего существенного ужесточения ДКП. Несмотря на это рынки в первые два дня недели смогли продемонстрировать существенный подъем. Так, индекс S&P500 от уровней закрытия 30 сентября к окончанию торгов вторника вырос почти на 6%.

Однако с середины недели настроения начали ухудшаться. Очередные заявления представителей американского регулятора о необходимости подъема ставки выше 4% и удержании ее на повышенных уровнях в ходе 2023 года стимулировали продажи. Плюс к этому, новые уровни давали инвесторам возможность сократить объем рисковых активов в портфелях по более привлекательным ценам. Ускорению же снижения в пятницу поспособствовали хорошие данные по рынку труда США. Так, согласно статистике в сентябре в американской экономике было создано 263 тысячи рабочих мест, а безработица опустилась с 3,7% в августе до 3,5% — оба показателя оказались лучше ожиданий. Сильный рынок труда дает больше возможностей ФРС США для повышения ставки — после выхода статистики инвесторы начали закладывать очередное повышение ставки на ближайшем заседании на 75 б.п. Более жесткие монетарные условия создают риски перехода американской экономики в рецессию, а также ухудшения показателей компаний. Это спровоцировало усиление продаж, в результате чего к вечеру пятницы ведущие индексы скомпенсировали большую часть роста первых дней недели.

В ближайшее время мы ожидаем сохранение давления на рисковые активы. На фоне роста ставок в ведущих экономиках, рынки акций, скорее всего, продолжат негативную динамику. При этом уже на следующей неделе они могут отступить под сентябрьские минимумы. В среднесрочной же перспективе, на наш взгляд, целью снижения индекса S&P500 выступает отметка 3 200 пунктов.