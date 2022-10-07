Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели демонстрировала ослабление к доллару и евро на протяжение практически всех рабочих дней.

В итоге курсы доллара и евро, оттолкнувшись от достигнутых в конце предыдущей недели многомесячных минимумов, обновили максимумы с 21 сентября, поднявшись до 61,7 рубля и до 61,65 рубля, соответственно.

Факторами такой курсовой динамики рубля стали санкционные риски, которые, в обоих случаях сыграли против рубля. Так, опасения об ограничениях на НКЦ ослабели, и на второй план отошли риски заморозки на неопределенное время безналичных долларов и евро на биржевых счетах. Это уменьшило предложение их на продажу.

При том одобренный новый пакет санкций ЕС содержит статьи о потолке цен на нефть из РФ, что потенциально несет риски сокращения экспортных доходов в нашу страну. Это также надавило на курс рубля.

При этом на фоне продолжившегося ухода инвесторов от токсичных валют юань на неделе держал лидерство по объему торгов на Московской бирже, потеснив уже и доллар.

Внешний фон при этом был позитивным. Рынок нефти на неделе оттолкнулся вверх от уровней около 88 долларов за баррель сорта Brent и направился выше отметки 95 долларов за баррель – к максимумам с конца августа. Участники рынка оценивают принятое на первом после пандемии ковида очном саммите решение ОПЕК+ сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

В целом, же курс доллара за неделю поднялся на 2,55 рубля до 61 рубля ровно, евро — на 3,2 рубля, до 59,9 рубля, юаня – на 16 копеек до 8,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 5,95 тысячи против 5 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА САНКЦИЯМИ И ДОПДОХОДАМИ

Рубль начал рабочую неделю попытками роста против доллара и евро, на фоне опасений по поводу возможных санкций на НКЦ (Национальный клиринговый центр), которые толкали инвесторов избавляться от безналичных недружественных валют, и в первую очередь от евро.

В итоге в пересчете через рубли евро на Мосбирже торговался с дисконтом в 7% дешевле, чем на форексе. Это могло быть вызвано опасениями, что именно по евро в первую очередь введут санкции, останавливающие биржевые торги им в России.

Однако первые сообщения СМИ о новом пакете санкций ЕС против РФ не содержали сигналов о санкциях на НКЦ. Более того, стало известно, что санкции вводят потолок цен на экспорт российской нефти и наносят удары по российской сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до 7 миллиардов евро. Они также предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка.

Кроме этих факторов давления на рубль, игроки рынка обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в сентябре оказался ниже оценки ведомства на 22,7 миллиарда рублей. Она составляла 403,4 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в дальнейшем ослаблении к основным международным валютам. Давления на рубль добавили сентябрьские данные по рынку труда США, оказавшиеся лучше консенсус-прогнозов, что усилило ожидания более агрессивных действий ФРС в денежно-кредитной политике и поддержало курс американской валюты.

Безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи. Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне августа и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе только на 250 тысяч.

Таким образом, рубль во второй декаде октября утрачивает факторы поддержки: «санкционные» продажи валюты приостановились из-за снижения рисков наложения ограничений на НКЦ. Кроме того, активизировавшийся перевод инвалюты из страны и стремление экспортеров удерживать ее на счетах в банках смещают баланс курса в сторону уровней 60+ рубля за доллар, и до налогового периода второй половины октября рубль, скорее всего останется под давлением.