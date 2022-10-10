На минувшей неделе курс доллара вырос на 0,16%, до 61,00 руб., курс евро — на 1,39%, до 59,90 руб. Китайский юань подешевел к рублю на 8,49%, до 8,49 руб. На валютном рынке повышенная волатильность наблюдалась из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро. На сегодняшний день ЕС и США пока не стали включать в список НКЦ.



Пары доллар/рубль и евро/рубль вернулись к уровню 60 руб. Ослабление рубля было сдержанным из-за роста нефтяных котировок. За неделю баррель Brent подорожал на 15,3%, до $98,38. Цены выросли на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррель в сутки.



Решение альянса вызвало резкую критику со стороны Белого дома. В результате в США решили выкинуть на рынок 10 млн баррелей из стратегических резервов. Новость не оказала влияния на рынок, поскольку слишком маленький объем чтобы изменить рыночные настроения покупателей.



У США и так стратегические запасы нефти находятся на минимальных значениях за 38 лет. Их восполнение приведет к новым максимумам. Если западные страны установят потолок цены, не устраивающий Россию, то цена на Brent полетит обновлять июньский максимум. За нефтью подорожает газ. Повышение цен на энергоресурсы еще сильнее раскрутит инфляцию в мире. На рост инфляции центральным банкам придется активнее повышать ставки, что в свою очередь вызовет мировой кризис.



После того, как рисковые активы рухнут, цена на нефть будет быстро снижаться из-за снижения спроса на энергоресурсы. В этих условиях, по нашим оценкам, цена на нефть можно подняться до $135 за баррель в первом квартале 2023 года. Ближайшим целевым уровнем выступает $105.



Торги в понедельник, 10 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 61,35 руб., курс евро стабилизировался на уровне 60,10 руб. Активность участников рынка низкая. Они находятся в ожидании оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Градус геополитической напряженности повышается. При новой волне ослабления рубля новым целевым уровнем для доллара и евро выступит уровень 62,50 руб.



Российский рынок акций завершил прошлую торговую сессию мощным падением. Новая неделя обещает быть очень волатильной. Рынок находится под давлением на фоне геополитических рисков. По индексу МосБиржи сохраняются риски обновления недавних минимумов (1840 п.). Позитивные факторы для российских акций временно отсутствуют. Если уровень 1840 пунктов не устоит, то ожидаем тест минимума 1681 пунктов.