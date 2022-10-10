Фактор геополитики подталкивает все больше инвесторов в инвалюту
Рубль с открытия планомерно дешевеет, ускорив ослабление в начале основной сессии. Доллар установил новый трехмесячный максимум немного выше 63 руб., евро приближался к трехнедельной вершине 61,65 руб., установленной в пятницу. К текущему моменту рубль вернул часть утраченных позиций.
Фактор геополитики продолжает подталкивать все больше инвесторов в иностранную валюту. К тому же риски ограничений на операции с ней уменьшились после того, как ЕС и США не стали вводить соответствующие меры, в том числе затрагивающие НКЦ. Ранее опасения подобных санкций заставляло многих избавляться от валют недружественных стран.
Дополнительным негативом выступает по-прежнему непростая ситуация на мировых рынках, вызванная угрозой стагфляции. Этот самый наихудший экономический сценарий способен всерьез и надолго испортить перспективы сырьевого рынка.
На этом фоне нефтяные цены сегодня умеренно корректируют мощный рост прошлой недели. Котировки пока остаются недалеко от месячных вершин, достигнутых в ходе предыдущей сессии. Относительно высокие цены на энергоносители пока защищают рубль от более серьезного ослабления.
Китайский юань в паре с рублем (CNY/RUB) дорожает немного слабее американской валюты. Гонконгский доллар (HKD/RUB) показывает примерно такие же результаты. Многие его направляют на покупку на СПБ Бирже акций, торгующихся в Гонконге, что позволяет иметь потенциальную доходность, в отличие от пассивных вложений в большинство других иностранных валют. В китайских юанях на российском рынке появляется все больше облигаций, обеспечивающих фиксированный доход от вложений в эту валюту.
Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику, реагируя на ухудшение геополитической обстановки. Индекс гособлигаций RGBI испытал резкое снижение, растеряв основной плюс предыдущей недели.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221010/838413701.html