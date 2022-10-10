Рубль с открытия планомерно дешевеет, ускорив ослабление в начале основной сессии. Доллар установил новый трехмесячный максимум немного выше 63 руб., евро приближался к трехнедельной вершине 61,65 руб., установленной в пятницу. К текущему моменту рубль вернул часть утраченных позиций.

Фактор геополитики продолжает подталкивать все больше инвесторов в иностранную валюту. К тому же риски ограничений на операции с ней уменьшились после того, как ЕС и США не стали вводить соответствующие меры, в том числе затрагивающие НКЦ. Ранее опасения подобных санкций заставляло многих избавляться от валют недружественных стран.

Дополнительным негативом выступает по-прежнему непростая ситуация на мировых рынках, вызванная угрозой стагфляции. Этот самый наихудший экономический сценарий способен всерьез и надолго испортить перспективы сырьевого рынка.

На этом фоне нефтяные цены сегодня умеренно корректируют мощный рост прошлой недели. Котировки пока остаются недалеко от месячных вершин, достигнутых в ходе предыдущей сессии. Относительно высокие цены на энергоносители пока защищают рубль от более серьезного ослабления.

Китайский юань в паре с рублем (CNY/RUB) дорожает немного слабее американской валюты. Гонконгский доллар (HKD/RUB) показывает примерно такие же результаты. Многие его направляют на покупку на СПБ Бирже акций, торгующихся в Гонконге, что позволяет иметь потенциальную доходность, в отличие от пассивных вложений в большинство других иностранных валют. В китайских юанях на российском рынке появляется все больше облигаций, обеспечивающих фиксированный доход от вложений в эту валюту.

Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику, реагируя на ухудшение геополитической обстановки. Индекс гособлигаций RGBI испытал резкое снижение, растеряв основной плюс предыдущей недели.