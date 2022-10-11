События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 октября
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь)
|0,5%
|1,8% (факт)
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (октябрь)
|3,9%
|-0,9% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|-0,63 трлн йен
|-0,531 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август)
|0,229 трлн йен
|0,059 трлн йен (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август)
|5,5%
|6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь)
|1,1 тыс
|25,5 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август)
|40 тыс
|-109 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (август)
|3,6%
|3,5% (факт)
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|3,564%
|21:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|21:35
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022)
|0 — див-д 2021
|51,03 (1П2022) — див-д 2022
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 22.09.2022)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022, ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Т Плюс — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022)
|0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин) — див-д 2021
|0,089954268233679 (1П2022) — див-д 2022
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (24.11.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|РЖД — СД (коррекция инвестпрограммы и финансового плана на 2022)
|RUB
|Россети Кубань — СД (досрочные перевыборы членов правления ПАО)
https://1prime.ru/experts/20221011/838421290.html