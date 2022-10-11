МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь) 0,5% 1,8% (факт)
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (октябрь) 3,9% -0,9% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) -0,63 трлн йен -0,531 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август) 0,229 трлн йен 0,059 трлн йен (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август) 5,5% 6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь) 1,1 тыс 25,5 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август) 40 тыс -109 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (август) 3,6% 3,5% (факт)
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
15:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
16:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
18:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
18:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 3,564%  
21:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
21:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
21:35 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022) 0 — див-д 2021 51,03 (1П2022) — див-д 2022
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 22.09.2022) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022, ао, ап) — див-д 2022
  RUB Т Плюс — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 30.09.2022) 0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин) — див-д 2021 0,089954268233679 (1П2022) — див-д 2022
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (24.11.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB РЖД — СД (коррекция инвестпрограммы и финансового плана на 2022)    
  RUB Россети Кубань — СД (досрочные перевыборы членов правления ПАО)    