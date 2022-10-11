Рубль удерживается от более серьезного ослабления
Рубль поначалу продолжал дешеветь, доллар установил новый трехмесячный максимум вблизи 64 руб., евро впервые с начала августа поднимался к 63 руб. Однако в середине торгов российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции.
При этом внешний фон является негативным. После старта основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены ускорили снижение.
Несмотря на это рубль удержался от более серьезного ослабления, чему способствует сохранение достаточного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также слишком медленное восстановление импорта. К тому же риски ограничений на операции с токсичными валютами по-прежнему беспокоят инвесторов, заставляя их избавляться от долларов и евро.
Российский долговой рынок восстанавливается после ощутимой просадки предыдущей сессии. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует хороший рост, отыграв более половины потерь понедельника.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221011/838425730.html