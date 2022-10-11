Рубль поначалу продолжал дешеветь, доллар установил новый трехмесячный максимум вблизи 64 руб., евро впервые с начала августа поднимался к 63 руб. Однако в середине торгов российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции.

При этом внешний фон является негативным. После старта основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены ускорили снижение.

Несмотря на это рубль удержался от более серьезного ослабления, чему способствует сохранение достаточного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также слишком медленное восстановление импорта. К тому же риски ограничений на операции с токсичными валютами по-прежнему беспокоят инвесторов, заставляя их избавляться от долларов и евро.

Российский долговой рынок восстанавливается после ощутимой просадки предыдущей сессии. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует хороший рост, отыграв более половины потерь понедельника.