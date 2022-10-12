Во вторник, 11 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,55%, до 63,66 руб., евро/рубль — на 1,73%, до 62,48 руб., юань/рубль — на 0,30%, до 8,68 руб. Рубль сохраняет негативную динамику. В глаза бросилось то, что выросли торговые объемы. В паре евро/рубль объем составил 79 млрд руб. против 46 млрд руб. днем ранее. По доллару объем составил 90,2 млрд рублей против 86 млрд руб. в понедельник. Объем по китайскому юаню сократился до 85 млрд руб. с 92 млрд. руб. Поскольку западные страны не стали вводить санкции против НКЦ, инвесторы использовали доллар и евро в качестве защитных активов.



Позиции рубля пошатнулись, при этом рублевые пары остаются торговаться в своих трехмесячных диапазонах. Кардинальных изменений не произошло. Курс рубля скорректировался после укрепления в конце сентября. В центре внимания участников рынка остаются новости по санкциям недружественных стран, а также инфляционный отчет. Отчет по потребительским ценам в США поможет прояснить ситуацию с ближайшими шагами Федрезерва. Если они окажутся выше 8,1%, доллар продолжит ралли в ожидании агрессивного повышения ставок в ноябре и декабре текущего года.



Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает уровень 65 руб. После него дорога свободна до 70 руб. После 15 октября рубль получит поддержку от налогового периода. Он чувствителен к нему, поэтому продажа валютной выручки сдержит его от ослабления.



Для пары евро/рубль сопротивлением выступает 65,50 руб. Успех прохождения будет зависеть от американской статистки, которая выйдет в четверг. Если инфляция замедлится и доллар усилит коррекционное движение, то на фоне общего укрепления евро пара евро/рубль в момент может достигнуть уровня 72 руб. Пока зима в Европе не началась, укрепление евро допустимо до указанных значений.



Нефть марки Brent подешевела на 2,25%, до $93,67 за баррель. С одной стороны, цена корректируется после роста на 15% с 3 октября. С другой стороны, на рынок давят опасения роста глобального спроса на топливо и укрепления доллара. Также на настроения участников рынка повлияли новости о том, что Шанхай и другие города в Китае усилили тестирование на коронавирус и ввели ограничения, чтобы сдержать рост заражений COVID. По оценкам BitRiver, поддержкой выступает уровень $91,50. Если он не устоит, то сохраняются риски вернуться к уровню $86 за баррель. Снижение нефтяных котировок, это дополнительное давление на рубль. Для нефтяного рынка тоже важен отчет по инфляции в США и динамика курса доллара.



Российский фондовый рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,69%, до 1949,46 пунктов, индекс РТС — на 0,08%, до 964,67 пунктов. Восстановлению индексов способствовал слабый рубль. Сильно выглядели бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок и потребление. В среду сохранится динамика в ограниченном диапазоне 1940-1956 пунктов.