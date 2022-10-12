Рубль остается под давлением
Рубль в начале торгов активно дешевел, в очередной раз обновив трехмесячные минимумы. Доллар впервые с начала июля приближался к 65 руб., евро немного превышал 64 руб. Однако после старта основной сессии рубль быстро восстановился, отыграв почти все потери.
При этом ситуация на мировых рынках является благоприятной: биржевые площадки демонстрируют восходящую динамику. Нефтяные цены после резкой просадки, произошедшей в начале дня, перешли к повышению, периодически обновляя максимумы сессии.
Несмотря на позитивный внешний фон рубль остается под давлением большой геополитической неопределенности, повысившей спрос на иностранную валюту. К тому же угроза блокировки операций с токсичными валютами уменьшилась, что сократило их предложение на бирже.
Российский долговой рынок продолжает развивать восходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI умеренно повышается, обновляя трехнедельный максимум.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221012/838439796.html