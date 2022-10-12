Рубль в начале торгов активно дешевел, в очередной раз обновив трехмесячные минимумы. Доллар впервые с начала июля приближался к 65 руб., евро немного превышал 64 руб. Однако после старта основной сессии рубль быстро восстановился, отыграв почти все потери.

При этом ситуация на мировых рынках является благоприятной: биржевые площадки демонстрируют восходящую динамику. Нефтяные цены после резкой просадки, произошедшей в начале дня, перешли к повышению, периодически обновляя максимумы сессии.

Несмотря на позитивный внешний фон рубль остается под давлением большой геополитической неопределенности, повысившей спрос на иностранную валюту. К тому же угроза блокировки операций с токсичными валютами уменьшилась, что сократило их предложение на бирже.

Российский долговой рынок продолжает развивать восходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI умеренно повышается, обновляя трехнедельный максимум.