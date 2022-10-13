В среду, 12 октября, по итогам дня рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,19%, до 64,42 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 62,75 руб. Против юаня рубль закрылся на уровне 8,68 руб. без изменений.



Торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам. На мировые рынки продолжает оказывать негативное влияние уход из рисковых активов на фоне угрозы рецессии в мировой экономике. Рубль находится под давлением из-за геоэкономической напряжённости, а также снижения нефтяных котировок.



В ходе утренней сессии курс доллара поднимался до 64,92 руб. В ходе последующих торгов цена скорректировалась до 63 руб. Перед открытием американской сессии она стабилизировалась на уровне 63,85 руб. Уровень 65 руб. является последним рубежом для покупателей перед очередным наступлением. Перед началом налогового периода его могут защищать экспортеры, продавая валютную выручку для уплаты налогов.



В четверг торги на валютном рынке открылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась до 64,12 руб. В центре внимания участников рынка находится отчет по инфляции в США за сентябрь, он выйдет в 15:30 мск. Ожидается, что инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении против 8,3% в августе. По оценкам BitRiver, к концу недели покупатели попытаются еще раз протестировать уровень 65 руб. За доллар.



Нефть марки Brent подешевела на 1,38%, до $92,37 за баррель. Снижению котировок способствовали новости от ОПЕК. Картель понизил прогноз мирового спроса на нефть в 2022 г. и 2023 г. Прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году понижен на 0,5 млн баррелей в сутки, до 2,6 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 99,7 млн б/с. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%. В июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе — на 3,8%.



На последнем заседании ОПЕК и сократил добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, чтобы не дать цене сильно упасть из-за возможного снижения спроса на энергоресурсы. В четверг динамика движения цен на нефть будет определяться данными по потребительским ценам в США.



В среду индекс МосБиржи показал небольшой плюс в 0,11%. Внешний фон для российского рынка остается негативным. Сформировался торговый диапазон сформировался между уровней 1840-2050 п. Сохраняется высокий риск, что перед ростом индекс МосБиржи повторно сходит к уровню к нижней границе диапазона. Сдерживающим фактором для покупателей останется геополитическая напряженность.