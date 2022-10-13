Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть склонны к снижению после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными. США накануне заявили о возможном введении санкций на алюминий из России и в том числе непосредственно против РУСАЛа.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,3%, которые не смогли развить наметившийся внутридневной рост на фоне сохранения высокой производственной инфляции в сентябре. Базовый индекс цен производителей, в частности, остался на уровне 7,2% г/г (ожидалось +7,3%), а основной индикатор превысил прогнозы, но все же замедлился с 8,7% до 8,5% г/г. Протоколы ФРС при этом свидетельствовали о приверженности регулятора борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В четверг инвесторы ждут данных по потребительской инфляции за сентябрь, которые, вероятно, покажут ускорение базового показателя с 6,3% до 6,5% г/г.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%. Рынки оценивали очередные слабые данные по ВВП и промышленному производству Великобритании за август (в частности, темпы роста британской экономики замедлились с 3,1% до 2% г/г). Промышленное производство еврозоны в августе, в то же время, выросло на 2,5% г/г, лучше прогноза. Статистика четверга подтвердила потребительскую инфляцию Германии в сентябре на уровне 10% г/г.

На торгах в Азии утром преобладают сдержанные продажи. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы в основном падают в пределах 1,5% на фоне роста случаев коронавируса в Шанхае и опасений новых локдаунов, а гонконгский Hang Seng теряет 1,4%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% вслед за падением примерно на 2% накануне. Цены сохраняют курс на коррекцию в район 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне рисков в отношении спроса на ресурс. Накануне ОПЕК, в частности, понизила прогноз по росту глобального спроса на нефть на этот и следующий год, при этом Минэнерго США снизила ожидания по средним ценам Brent и WTI на текущий год. В четверг ежемесячный отчет опубликует МЭА, а Минэнерго США представит данные по еженедельным запасам. Накануне Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на 7,05 млн баррелей.