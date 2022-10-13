Рубль в начале сессии укрепился, но после открытия основных торгов растерял часть достижений, в основном из-за роста пары EUR/USD, вызванного подорожанием евро на мировом рынке.

Российская валюта остается под воздействием санкционных рисков, из-за чего совершает разнонаправленные движения, слабо реагируя на какие-либо внешние или внутренние драйверы. Однако сегодня наблюдается некоторая нормализация кросс-курсов иностранных валют, многие из которых у нас были существенно ниже, чем на мировом рынке.

Внешний фон поначалу был негативным, но после нашего открытия стал быстро улучшаться. Повлиять на динамику всех рынков способны данные о потребительской инфляции в США (15:30 МСК). Если они окажутся выше ожиданий, это способно вызвать новую волну распродаж биржевых активов, в том числе сырьевых, а также рост доллара к другим валютам.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику благодаря вчерашним данным Росстата о замедлении недельной инфляции. Это уменьшило вероятность прекращения снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 28 октября. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, растеряв часть достижений после обновления трехнедельной вершины.