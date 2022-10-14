Индекс МосБиржи остается около 1950 п. Сил для продолжения роста с текущих уровней пока не хватает. Позитивный внешний фон накануне был в значительной степени проигнорирован. В то же время отмечается снижение амплитуды колебаний и торговой активности — обороты снижаются.

Какие-то отдельные сектора, которые бы показывали выраженную опережающую динамику относительно индекса МосБиржи, сейчас не выделяются.

Сегодня внешние факторы располагают к умеренному росту нашего рынка, однако отметим, что в последнее время стал крайне важен фактор пятницы. Перед выходными многие трейдеры склонны временно фиксировать избыточные длинные позиции. Что оказывает давление на котировки.

Рубль перестал падать

На валютном рынке завершился серия из девяти сессий роста доллара. Курс USD/RUB после достижения 65 откатился к 63,5.

Наблюдаемые в предыдущие сессии рыночные неэффективности начали выравниваться. В частности, сошлись спреды между режимами TOD и TOM как по доллару, так и по евро. Также заметно снизилась бэквордация в декабрьских фьючерсах на эти валюты. Вероятно, в ближайшие сессии ситуация продолжит приходить в норму, и цена фьючерсных контрактов вновь вернется выше спот-рынка валюты.

Как повлияли нерезиденты

ЦБ РФ раскрыл степень влияния дружественных нерезидентов на российский рынок акций в сентябре. Как оказалось, избыточного навеса не было. Инвесторы из дружественных стран продали бумаг всего на 700 млн руб. Еще на столько же прошли продажи в ОФЗ.

В то же время в материалах ЦБ отмечается, что доля физических лиц в общем обороте к концу сентября достигла рекордно высокого значения — 79%.