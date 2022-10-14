На прошедшей неделе основным фактором для инвесторов выступала публикация данных по инфляции в США. В преддверии этого события мировые рынки находились под давлением — участники торгов предпочитали замещать рисковые активы в портфелях защитными инструментами, что привело к негативной динамики рынков акций. Вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий — в сентябре индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8,2% в годовом выражении, при ожидавшемся снижении до 8,1% г/г. На фоне публикации статистики мировые рынки обновили сентябрьские максимумы, после чего "на факте" началась волна фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям, что спровоцировало восстановление мировых рынков. При этом данная динамика укладывается в рамки коррекции.

В среднесрочной же перспективе у мировых рынков есть потенциал для дальнейшего снижения. Слабые темпы замедления инфляции говорят в пользу дальнейшего существенного ужесточения денежно-кредитной политики в США — возможен подъем ставки ФРС США выше 4,5% и удержание ее на таких уровнях на протяжении 2023 года. Это создает жесткие монетарные условия, которые могут привести к переходу американской экономики в рецессию. Также это будет способствовать ухудшению показателей компаний — влияние окажут рост стоимости заимствования и проблемы с рефинансированием долга. Отметим, что часть компаний, в частности так называемые "компании-зомби", может оказаться на грани дефолта из-за невозможности рефинансировать свои обязательства и невозможности расплатиться по ранее взятым кредитам.

В сложившейся ситуации рисковые активы в дальнейшем продолжат находиться под давлением — инвесторы будут предпочитать более надежные инструменты. При этом в текущей ситуации, на наш взгляд, основным выступает сценарий снижения индекса S&P500 с ближайшей целью в районе 3 200 пунктов. Менее вероятным выглядит сценарий продолжения восстановления после резкого роста в четверг. Техническим сигналом активизации данного сценария может стать выход индекса S&P500 выше 3 800 пунктов — целью восстановления в этом случае станет отметка 4 000 пунктов.

Отметим, что в ближайшие недели внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлениях представителей американского регулятора и заседании ФРС США, которое пройдет в начале ноября.