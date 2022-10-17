В пятницу, 14 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль перед закрытием отыграл часть потерь, которые понес в начале недели. Пара доллар/рубль снизилась на 2,39%, до 62,10 руб., евро/рубль — на 3,23%, до 60,71 руб., юань/рубль — на 0,96%, до 8,60 руб.

Сегодня утром рубль начинает рабочую неделю с ослабления. Геоэкономическая напряженность по-прежнему велика. В четверг рубль стал отыгрывать потери. Его укрепление могли вызвать экспортеры, которые использовали высокий курс доллара для продажи валютной выручки для уплаты налогов. С 17 октября начался налоговый период. Также рубль мог получить поддержку от выступления президента РФ В. Путина в Казахстане, где он сообщил о скором завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель. В итоге за неделю рубль ослабился к доллару США на 1,81% вместо 6,43% (расчет по максимуму недели 64,92 руб.).

В понедельник, 17 октября, утренняя сессия на Мосбирже открылась движением доллара к 62,50 руб. Учитывая повышенный спрос на нацвалюту во время налогового периода, уровень 60 руб. сохранит свойства магнита. А так пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 55-65 руб. пока не появятся новости о снижении геополитических рисков.

Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $91,66. За неделю цена упала на 6,83%. Цены на нефть ускорили падение на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса и укрепление доллара. Курс доллара вернулся к росту на фоне растущей доходности казначейских облигаций из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

На новой неделе направление движения будет определяться динамикой доллара и аппетитом к риску. Индекс доллара вернулся к уровню 113 пунктов. Покупатели не собираются сдаваться и попытаются обновить сентябрьский максимум 114,75 пунктов. Поддержкой выступает уровень $91 за баррель Brent. Если он не устоит в понедельник-вторник, то падаем до $87,55 — новый уровень поддержки для перегруппировки. По оценкам BitRiver, для продолжения восходящего движения по нефти покупателям нужно пройти отметку $95,25.

Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в минусе на фоне дорожающего рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,22%, до 1950,98 пунктов. Несмотря на ухудшение внешнего фона индекс торгуется в узком диапазоне 1910-1975 пунктов в течение четырех дней. Российский фондовый рынок остается под давлением, поэтому не стоит ожидать отскока без позитивных новостей. Учитывая, что рубль торгуется в небольшом минусе, то с открытия стоит ожидать роста индекса Мосбиржи с открытия. Торговый диапазон на понедельник 1885-2000 пунктов. Резких ценовых колебаний не ожидается.