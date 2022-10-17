МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Интернет знает и помнит все: практически каждый сайт или мобильное приложение тем или иным способом собирает информацию обо всех посетителях, рассказывает агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Эксперт раскрыл способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

Немало о каждом пользователе знают соцсети: имя, фамилия, пол, возраст, место жительства, номер телефона, e-mail, профессия, семейное положение, интересы, фотографии и место, где они были сделаны, посты, лайки, хештеги, репосты, комментарии, просмотренные видео, просмотр других профилей, подписки на сообщества, список друзей, данные об устройстве входа (операционная система, модель телефона, браузер, IP-адрес, установленные приложения, уровень заряда батареи), мобильный оператор и провайдер, язык, часовой пояс, скорость связи, ближайшие пункты доступа к Wi-Fi, контакты из адресной книги, местоположение и перемещения, то, что рассказывают о нас другие люди в публикациях и сообщениях.

"Некоторые соцсети даже фиксируют положение компьютерной мыши и сигналы с камеры, встроенной в приложение. Этот перечень наверняка может удивить обычного пользователя, но тем не менее, эти данные соцсети собирают на вполне законных основаниях", — говорит юрист.

Данные собирают также отечественные и иностранные браузеры. Одни создают некий обезличенный портрет пользователя с уникальными характеристиками социального положения, интересами и моделями поведения; другие — анализируют более персонифицированную информацию.

"Важно понимать, что в большинстве случаев люди дают разрешение на сбор этой информации, не читая и принимая условия пользовательских соглашений или нажимая кнопку "принять все cookie". Даже читающие все документы энтузиасты вряд ли в полной мере понимают, на что они соглашаются и какой объем информации добровольно передают различным организациям и компаниям",- объясняет Виноградов.

По его словам, не все сайты или приложения оснащены такими юридическими опциями. По сути, они точно так же собирают информацию о посетителях, просто "скромно" не уведомляют людей об этом.

"Поэтому, конечно, было бы весьма наивно рассчитывать, что если сайт не "кричит" о сборе данных, то он этого не делает", — уверяет он.

По мнению эксперта, определить законность такой деятельности "практически невозможно". Условия работы и политика конфиденциальности ресурса могут быть надежно спрятаны внутри сайта, а сами документы составлены таким образом, что составить претензию сможет не каждый юрист.

В целом, сбор данных служит одной цели — сделать рекламную "атаку" на пользователя более точной и прицельной. Вторая цель тоже не несет особой угрозы: сайты собирают статистику и для оптимизации собственной работы. К сожалению, никто не может гарантировать, что в какой-то момент персональные данные не попадут в руки третьих лиц: из-за хакерской атаки, нечистого на руку сотрудника организации или по другим причинам. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует относиться к всевозможным согласиям, которые пользователи оставляют в Сети, с большим вниманием.

Можно ли отозвать согласия на обработку персональной информации? Федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных" предусмотрено такое право: в любое время и без объяснения причин. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. В течение 30 дней с момента принятия заявления оператор должен прекратить работу с личной информацией, уничтожить или обеспечить ее уничтожение.

Другое дело, что дальнейшая работа с конкретным сервисом зависит от вида оператора персональных данных и его политики. Например, вы отправляете запрос администрации соцсети с требованием удалить ваши данные. Это подразумевает, что должен быть удален весь аккаунт. Завести новый без согласия на обработку не получится.

То же касается различных сайтов: при попытке воспользоваться им снова, вы столкнетесь с необходимостью дать повторное согласие. Хотите присутствовать в соцсети — принимайте условия ее работы. Эксперт рассказал, какие сайты чаще всего клонируют мошенники

Что касается официальных организаций, то, согласно поручению Президента РФ от 31 августа 2022 года, в настоящее время прорабатывается вопрос расширения функционала портала Госуслуг. Речь идет, в том числе, о возможности просмотра всех выданных согласий на обработк данных, которые были даны органам и организациям. Предусматривается и возможность отзыва ранее данных согласий.

"Отозвать данное согласие на принятие всех cookie обычно на самом сайте или в приложении невозможно. Однако можно очистить уже существующие и запретить своему устройству в дальнейшем хранить их. Это легко делается в настройках безопасности и конфиденциальности любого браузера", — поясняет Виноградов.

По всем фактам нарушения работы с персональными данными любой человек вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор.