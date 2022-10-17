МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:05 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь) 5,8% 6,0%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2022) -2,6% 3,5%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (3кв2022) 0,4% 3,4%
5:00 CNY Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/(г/г) (3кв2022) 2,5%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь) 4,2% 4,5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае с начала года /YTD/(г/г) (сентябрь) 3,6%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,3% 5,2%
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь) -60,5 -69
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь) -61,9 -66
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь) -60,7 -61,2
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь) 267,4 тыс 261,5 тыс
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август) 14,83 млрд канад. долл 17,32 млрд канад. долл
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -0,2% 0,1%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь) 3,68%  
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август) 21,4 млрд долл 28,2 млрд долл
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,054 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Россети Юг — СД (о прекращении участия в ФСК ЕЭС)    
  RUB ТГК-14 — СД (утверждение страховщика ПАО на 2023, договор денежного целевого займа с АО ДУК на гашение процентов по кредитному договору с Промсвязьбанком, утверждение Проспекта ценных бумаг)    