В понедельник, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Торги проходили спокойно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 61,65 руб., юань/рубль — на 0,8%, до 8,53 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,15%, до 60,80 руб.



Рубль укрепился к доллару США и немного подешевел к единой валюте на фоне общего ослабления доллара на глобальном рынке Форекс. На мировых рынках повысился аппетит к риску после публикации квартальных отчетов американских банков. Также рубль получал поддержку от экспортеров, которые продавали валютную выручку для налоговых выплат. Пик налогового периода приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, Акцизы). Из-за укрепления евро к доллару рублю пришлось отступить до 60,80 руб.



Во вторник, 18 октября, на утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и евро. На текущих уровнях рубль чувствует себя комфортно. Экспортеры будут поддерживать рубль до 25 октября. Нисходящая коррекция по доллару тоже удержит нацвалюту вблизи уровня 60 рубле за один доллар. Участники рынка даже проигнорировали заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и на 2025 год прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. На вторник торговый диапазон для пары доллар/рубль 60,00-62,25 руб.



Нефть марки Brent подорожала на 0,18%, до $91,82 за баррель. Цена торгуется в боковом тренде после падения с $95. Инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса на нефть из-за экономической рецессии. Ситуации с коронавирусом в мире тоже остается напряженной и может ухудшиться в конце года.



Продолжаем следить за поддержкой $90 за баррель. Индекс доллара снижается, поэтому у покупателей появилась возможность поднять цену до $95. Неудачные попытки поднять курс повысят вероятность падения до $87.



Торги по российским фондовым индексам закрылись ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 3,17% и закрылся на уровне 2012,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,75% и завершил торговую сессию на отметке 1027,83 пунктов. Российский рынок получил поддержку от роста американских индексов. индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ-100 подскочил на 3,43%. Учитывая, что курс доллара торгуется ростом против рубля, то высоки риски продолжения роста индекса Мосбиржи до 2080 пунктов. По прогнозам BitRiver, если покупатели не смогут пройти уровень 2025, то ждем скатывания к уровню 1935 пунктов к закрытию вечерней сессии.