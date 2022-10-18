МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю с уверенного роста на 3,6%. Индекс МосБиржи вернулся вышел из боковика и вернулся выше 2000 п. Второй импульс роста (первый был 10 октября) — это позитивный технический сигнал, указывающий на повышенную вероятность того, что в среднесрочной перспективе дно было уже показано.

Уверенно лучше рынка были сталелитейщики на фоне неплохих производственных отчетов и перепроданности акций, крупнейшие банки, а также IT-сектор, традиционно торгующийся с высоким коэффициентом Бета к рынку.

В течение сессии по рынку акций произошло ускорение роста сразу после появления новости о завершении частичной мобилизации в Москве. Участники рынка положительно реагируют на такие сообщения, оценивая их как сигнал ограниченного влияния текущих событий на экономику.

Рубль продолжает укрепляться

Пара USD/RUB снижается примерно теми же темпами, что и росла. Ранее мы видели 9 сессий подъема подряд. Сейчас курс снижается уже три дня и в ближайшее время может вернуться ближе к 60. Внешние факторы, а именно коррекция в сырьевых товарах, игнорируются рублем и пока никак не учитываются.

Рынок США уверенно растет

Американский рынок акций накануне предпринял попытку начать еще один отскок и пока она оказывается успешной. Индекс S&P 500 прибавил 2,6%, что создает основу для более продолжительного роста. Смущает лишь то, что все на Wall Street сейчас как раз говорят о том, что нас наконец-то ждет сильный отскок после трендового падения.

В лидерах на всем рынке накануне оказались акции таких крупных компаний как Tesla, Amazon, NVIDIA, Alibaba, Bank of America (на сильном отчете). Все они прибавили более 5%.

Деловые СМИ и многие аналитики частично связывают улучшение сентимента на рынках с урегулированием ситуации в Великобритании. Власти страны приняли решение отказаться от запланированного снижения части налогов, что укрепит бюджет и помешает дальнейшему обвалу гособлигаций.

Слабость нефти

На рынке нефти отметим сдержанную реакцию на общую позитивную динамику фондовых площадках развитых стран. Несмотря на их подъем фьючерсы Brent в понедельник остались около $91,6. Такая невыразительная динамика — негативный сигнал, указывающий на риск более глубокой просадки (повторно ниже $90 за баррель).