По итогам публикации отчетности за 3 квартал акции Netflix выросли на 14% на постмаркете. В чем причина столь сильной реакции и что делать инвесторам?

Для начала восстановим хронологическую последовательность событий, которые привели акции компании в диапазон $200-300 с пиковых значений в $700 за акцию. Причиной падения стали два слабых отчета подряд (за 4 кв. 2021г. в январе и за 1 кв. 2022г. в апреле). Исторически акции компании торговались с премией по мультипликаторам к другим крупным технологическим компаниям. Объяснялось это стабильными двузначными темпами роста выручки и ежегодным улучшением маржинальности.

Тем не менее, обе упомянутые выше отчётности привели к тому, что завышенные ожидания по дальнейшему росту не оправдались и инвесторы начали полагать, что дальнейший рост подписчиков будет проблематичным в виду насыщенности рынка. Столь сильная коррекция акций, которая была еще до коррекции всех технологических компаний, создала интересную возможность для инвестиций в Netflix. Однако инвестиции эти теперь скорее носят долгосрочный характер, так как даже несмотря на позитивную отчётность драйверов роста до конца 4 квартала не так много, а позитив от отчетности за 3 кв. уже полностью заложен в цену акций на премаркете.

Если перейти непосредственно к отчётности, то позитивная реакция связана в первую очередь с показателями маржинальности. Операционная маржа по итогам квартала была на уровне 19%, в то время как ожидалось 16%, а годом ранее была 23%. Маржа свободного денежного потока также была лучше ожиданий и составила 6% против ожиданий консенсуса в 2%. Тем не менее данные показатели не столь однозначны. Результат оказался лучше ожиданий за счет переноса ряда расходов с 3 кв. на 4 кв., а снижение в годовом выражении связано с влиянием курсовых разниц. Рост подписчиков также был лучше ожиданий (+ 2,4 млн против консенсуса в 1,4 млн). В целом фактические результаты можно оценить позитивно, но прогноз менеджмента на 4 квартал выглядит негативным, что особо не заметил рынок.

Прогноз подписчиков на 4 кв. предполагает чистый приток в 4,5 млн, в то время как консенсус ожидал притока на уровне 9,9 млн. С учетом показателей 4 квартала предыдущих лет (средний приток в 8 млн) прогноз менеджмента кажется консервативным. Однако за последние 5 лет менеджмент был весьма точен в прогнозах (среднее отклонение 1%). Громкие релизы ("Достать ножи 2", приквел "Ведьмака", новый сезон "Эмили в Париже" и "Пиноккио") выйдут ближе к концу декабря, что создает вероятность, что часть подписчиков могут предпочесть подписаться уже в январе, чтобы посмотреть весь новый контент разом. Отметим также, что запуск комбинированного плана (плата за подписку с дисконтом к стандартному плану + просмотр рекламы) в ноябре не окажет существенного влияния на показатели компании в 4 квартале.

Тем не менее долгосрочный потенциал у комбинированного плана весьма высок. Рынок ТВ-рекламы в 12 странах, с которых начнется запуск комбинированного плана оценивается в $140 млрд, что дает перспективный потенциальный рынок для компании. Да, с одной стороны часть подписчиков, лояльных к рекламе, перейдет со стандартной подписки, что снизит доходы от подписки, но с другой — это откроет возможность для охвата новой аудитории, с меньшим уровнем дохода. Также рекламный рынок даст возможность для Netflix увеличить общую маржинальность компании. Спрос со стороны рекламодателей на рекламу в Netflix будет безусловно высоким. Мы полагаем, что часть рекламодателей переместят из соцсетей часть своих рекламных бюджетов в Netflix. Из других долгосрочных возможностей выделим рост видеоигрового направления (уже есть 35 небольших игр) и возможное решение проблемы шеринга аккаунтов.

Как итог, после роста на отчетности акции компании торгуются близко к своей справедливой оценке ($276 за акцию), что не создает интересную возможность для покупки ее акций сейчас с учетом отсутствия сильных драйверов в ближайший месяц-два.

Долгосрочный же взгляд на акции у нас позитивный, но существенного роста стоит ждать после развертывания комбинированного плана и начала восстановления всего рекламного рынка.