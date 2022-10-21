МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 52,2  
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь) 5,8% 6%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2022) -2,6% 3,5%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (3кв2022) 0,4% 3,4%
5:00 CNY Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/(г/г) (3кв2022) 2,5%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь) 4,2% 4,5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае с начала года /YTD/(г/г) (сентябрь) 3,6%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,3% 5,2%
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
5:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 7,1% 4,1%
5:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь) 0,3% 1%
5:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь) 79,39 млрд юаней 81 млрд юаней
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,7 49,8
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 52,9 50,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,8 47,2
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 45 44,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 48,4 48
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (октябрь) 48,1 47,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 48,8 48,2
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 52 51,1
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (октябрь) 49,5  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 49,3 45
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — итоги производственной деятельности за 1-9м2022    
  RUB Лента — операционные результаты и ключевые финансовые показатели за 3кв2022    
  RUB Русагро — операционные результаты за 3кв/9м2022    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 3кв/9м2022    
  RUB Газпром — СД (об одобрении сделки с заинтересованностью /с АО СОГАЗ/)    