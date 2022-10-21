На завершившейся неделе рубль закономерно незначительно укрепился к доллару и евро благодаря началу налогового периода. В паре с "американцем" тестируется уровень 61 руб./$. Рубль достойно сопротивляется фронтальному укреплению доллара на Forex, которое происходит из-за роста доходности казначейских облигаций (до 4,2-4,3% по "десятилеткам").

Инфляция хоть и проявилась вновь, но она подавлена из-за стагнации спроса и определенной стабильности курса (рост ИПЦ — 0,03% на последней отчетной неделе). Даже ее ускорение до 0,2-0,3% в неделю не станет девальвационным фактором.

До конца года не исключено дальнейшее укрепление рубля, в том числе пробитие уровня 65 рублей за доллар и евро.

На сегодняшний день рубль вновь пытается найти точку опоры, ещё более снижая зависимость от внешней конъюнктуры и санкций. Дискуссии относительно ограничений в отношении МосБиржи и ее структур, в частности, НКЦ, сошли на нет. Инвесторы в меньшей степени опасаются этого варианта санкций, потому что в случае блокирующих санкций против НКЦ Запад потеряет возможность рассчитываться за российские энергоресурсы, которые по-прежнему нужны в условиях высокой инфляции в западных странах.

Также при реальном риске введения санкций МосБиржа может продать часть бизнеса, связанного с биржевой торговлей долларом.

Фактор цен на нефть снизит влияние на рубль. Для рынка важнее приближение зимы. Вступит в силу принятый ещё в рамках шестого пакета санкций ЕС запрет на импорт сырой нефти из России, а именно на поставки российской нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 г.

Постепенное уменьшение сальдо платежного баланса (в том числе за счёт других факторов) частично сбалансирует укрепление рубля.

До конца года отступят на второй план такие факторы как:

· постепенное восстановления импорта

· налоговые периоды в конце месяца (хотя их локальное влияние будет проявляться)

· фактор запуска механизмов абсорбирования валютной ликвидности (возврат к институту бюджетных правил и др.).

Минфин может в следующем году направить на закупки валюты почти 1 трлн руб. согласно проекту Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Но начало интервенций будет, вероятно, отложено.